Объявлен сбор техники для детей из многодетных семей на Российском интернет-форуме

Организаторы Российского интернет-форума предлагают принять участие в благотворительной акции по сбору новой или бывшей в употреблении техники в рабочем состоянии для обеспечения ими многодетных семей для онлайн обучения школьников в условиях пандемии.

Сдать можно все: компьютеры, телефоны, ноутбуки, планшеты, смартфоны с большим экраном и другое оборудование, которое подойдет детям для учебы.

Передать технику семьями и присоединиться к данному проекту можно следующими способами:

1. Сдать на пункте приема, который будет работать на площадке Российского Интернет Форума - РИФ - с 19 по 22 мая 2021 года в подмосковном пансионате «Лесные дали» (Московская область, пос. Горки-10).

2. Оставить заявку на сайте: и передать технику в любое удобное время.

Организаторы благотворительной акции отмечают, что все переданные оператору проекта устройства проверяются на работоспособность, проходят необходимый апгрейд, дезинфицируются и вручаются тем, кто нуждается в гаджетах.

Народный фронт запустил проект «МногоДарю: компьютеры – детям» в марте 2020 года в рамках акции #МыВместе. В пандемию не все смогли быстро перестроиться в новых условиях на рабочий и учебный лад. За 2020 год организаторы проекта смогли собрать и порадовать 22 000 семей из 36 регионов.

Присоединяйтесь к проекту «МногоДарю: компьютеры – детям» (https://многодарю.рф/) , окажите поддержку детям в возможности получать знания дистанционным методом.