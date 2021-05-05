«За ней следят лучшие врачи»: Команда Бузовой дала первый комментарий о ее госпитализации

В столичной клинике Ольга Бузова находится уже почти сутки. Но команда артистки не подтверждала факт ее госпитализации. И только kp.ru дала первый комментарий о состоянии здоровья артистки.

- Ольга находится действительно в больнице, - сказал «КП» пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богославский. - Операция уже проведена. Сейчас за ее состоянием следят лучшие врачи, - подчеркнул помощник звезды.

Пока команда поющей теледивы не объяснила, как Ольга оказалась на больничной койке. Однако поклонники артистки предполагают, что всему виной травма, полученная Бузовой во время прошлогоднего концертного шоу. Мол, на проекте «Ледниковый период» старые травмы дали о себе знать и Ольга решилась на операцию.

- У меня давняя проблема - косточка на ноге. В свое время я делала операцию. Не помогло, косточка начала заново расти,-рассказывала «КП» Ольга Бузова. - Прихожу домой, и боль такая, что мне хочется эту косточку просто оторвать. А после тренировки она еще больше выпирает и воспаляется до бордового цвета. Я и так еле ходила, отказалась от каблуков, потому что ноги не выдерживают такую нагрузку. А теперь появились коньки. Как профессиональный спортсмен езжу в клинику, где главный врач сборной по футболу Эдуард Безуглов меня восстанавливает. Но все равно мне придется заново лечь на операцию,-рассказывала звезда.

Однако есть еще предположение, что у артистки возникли серьёзные проблемы со зрением. В любом случае, ждём комментариев от самой звезды и желаем Ольге здоровья.