Как звезды отдыхают в майские: Евгения Крюкова спасает бельчат, Анастасия Волочкова распугивает рыбок

Певица Алена Свиридова замешкалась с отдыхом: длинные выходные обрушились неожиданно. Она из тех, кто отдых планирует заранее. И пока Алена сидит в Москве. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Певица Алена Свиридова замешкалась с отдыхом: длинные выходные обрушились неожиданно. Она из тех, кто отдых планирует заранее. И пока Алена сидит в Москве.

«Границы закрыты, Турция недоступна, курорты распроданы, а душа просит путешествий! Куда? Куда? А если не нужно так далеко? Если всё под рукой, но ты никогда даже не задумывался, что это интересно? Предлагаю обратить внимание на самые ближайшие города Подмосковья, - посоветовала Алена Свиридова. И составила туристический маршрут. - Сладкоежкам - в Коломну! Только вслушайтесь в эти слова: пастила, медовуха, музейная кондитерская… Для тех, кто мечтает о Марсе, отличной альтернативой станет Королёв! Музей ракетостроения, в котором многие экспонаты реальны и были в использовании. Для поклонников лирики и поэзии — музей-квартира Марины Цветаевой. Любители архитектуры и истории особенно оценят Серпухов. Монастыри, храмы. А еще Ока». Алена попросила подписчиков порекомендовать ей маршруты по ближнему Подмосковью, пока не уехала в любимый Крым, на керчинскую дачу.

Актриса Юлия Пересильд с дочками Машей и Аней на несколько дней вырвалась в Геленджик. «Какие-то 2 часа, и мы уже у моря... уже хорошо... Солнце. Море. Дети. И легкость, которой порой так не хватает...», - написала она в Инстаграме. Если бы еще не травма руки, которую Юля получила во время гастролей Театра Наций.

Анастасия Волочкова традиционно улетела на Мальдивы, где, как она уверяет отдыхает дважды в год: «Здесь такая идиллия, свобода. Можно почувствовать единение с природой. На пляже безлюдно. Я могу плавать и без купальника. И Олег (кто бы это ни был) не возражает, чтобы я показывала стройность моего тела иногда проплывающим рыбкам», - сообщила балерина.

Евгения Крюкова ну очень (прямо очень-очень) любит животных. Они это чувствуют и все время попадаются ей, чтобы она их спасла. Недавно нашлись два бельчонка, Евгения обнаружила их под деревом на даче в Переделкино. И началась эпопея по выкармливанию детенышей. Очень нервная и ответственная.

«Мне многие написали, что не нужно было брать, мать не признаёт, - рассказала о своих заботах актриса. - Это уже можно не обсуждать! Во дворе гуляют три собаки и коты! Холодно!!!! А мать поблизости не наблюдалась! Вряд ли можно было их оставить валяться под деревом! Малыши отогрелись и начали потихоньку есть и писать! Это трудно и очень стремно! Но мы стараемся. Меня предупредили, что они могут погибнуть, так как белка мать могла избавиться от слабых! Они так делают!

У нас мальчик и девочка! И мы будем очень стараться сделать так, чтобы они выжили! Поддержите нас, пожалуйста! И пожалуйста, не давайте советов! Так как я начинаю волноваться и думать, что я что-то делаю не так! Я беспрерывно на связи со специалистом!»

Евгений Миронов в праздники посетил... Толгский женский монастырь под Ярославлем. «Уже не в первый раз, но благодаря монахине Спиридоне, так подробно и обстоятельно впервые, - рассказал своим подписчикам Миронов. И дальше – о монастыре. - Основан в 1314 году на месте чудесного обретения иконы Богородицы. А название получил по имени протекающей речки Толги, которая сегодня почти высохла и превратилась в ручеёк. К чудотворной иконе приезжали поклониться многие монархи, от Иоанна Грозного до Николая Второго. Монастырь много пережил, и набеги и пожары. А в 1928 году был закрыт советскими властями. В нем разместили колонию для несовершеннолетних преступников. Потом практически превратили в руины. И только в 1987-ом он снова был открыт, но уже как женский монастырь. И руками монахинь восстановлен. Сейчас там живут и трудятся около 200 монахинь. Причём молодые, энергичные, очень приветливые девушки. Скучать не приходится. Кроме большого потока туристов, большое хозяйство, с полем, огородами. Радостное место!

А вот спортивный актер Андрей Бурковский улетел в Сочи на хоккейный турнир Кубок Созвездия.

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