«Реально тошнит»: В Инстаграме высмеяли Собчак, уставшую от пляжного отдыха

Ксения Собчак решила провести майские праздники не дома на даче и не в Сочи, а в более экзотическом месте. И это даже не любимые звездами Дубаи и Мальдивские острова. 39-летняя телеведущая отправилась в Мексику. В Инстаграме Ксения опубликовала свою фотографию в легком наряде и радостно сообщила подписчикам, что выбрала эту страну, потому что ей уже надоели Мальдивы:

- Сюда пускают без виз, нет карантинной истерики и тесты на вьезде никого не интересуют. Дальний островок свободы, но главное - это НЕ Мальдивы, - написала Ксения.

На своей страничке телеведущая выкладывает снимки, сделанные на колоритных улочках Мехико и в музеях мексиканской столицы. Главным плюсом пандемии Собчак считает отсутствие толп туристов, когда насладиться мировыми шедеврами и достопримечательностями можно практически в одиночку – ведь такие путешествия сейчас доступны далеко не всем.

- Пустые музеи без очередей и очень вкусная еда! Фрида Кало и абсолютно пустой Археологический музей, куда обычно очередь к колесу Ацтеков, как к Мона Лизе. Вообще, пандемия позволяет смотреть города пустыми, без туристов и очередей, - порадовалась телеведущая.

Ксения сообщила, что считает свою поездку очень интересной и познавательной. Видимо, телеведущая хотела заинтересовать этим направлением всех любителей истории, но своим необдуманным высказыванием только разозлила подписчиков.

- Ну и для всех кто устал, как и я, от пляжного отдыха — это идеальный выбор, — заявила Ксения.

Теледива явно выбрала не самое удачное время, чтобы пожаловаться на надоевший пляжный отдых. Большинству соотечественников море пока только снится. Турцию закрыли, попасть в другие страны почти невозможно, а на отечественном побережье можно будет загорать разве что в июне. К тому же цены на российских курортах заметно взлетели вверх. Неудивительно, что подписчики в комментариях высмеяли слова Собчак.

«Как же я устала от пляжного отдыха», «Уже просто тошнит от пляжного отдыха», «Ой, не говорите, реально этот пляжный отдых уже в печенке», «Как же я хочу устать от пляжного отдыха! Три месяца в локдауне с детьми», - издеваются фолловеры над признанием Собчак.

Неудивительно, что Ксения так устала от Мальдив. Одну из своих последних командировок она провела именно на этих островах, куда ее пригласили вести корпоратив.

- Храни Господь успешных и удачливых людей, которые отмечают юбилеи-свадьбы в таких прекрасных местах. И тем, кто говорит «лететь долго на два дня», могу ответить только: «вы просто не вели свадьбу в Норильске, вам не с чем сравнивать», - пошутила тогда телеведущая, поделившись в Инстаграме своим снимком на палубе яхты.

Личность состоятельного заказчика, решившего устроить праздник на одном из островов в Индийском океане, Собчак не разглашает. Но очевидно, что его размах поразил даже многое повидавшую Ксению.