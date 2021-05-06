90-летний Иван Краско собрался жениться в пятый раз

Актер Иван Краско был женат четыре раза. Последней женой артиста стала его студентка Наталья Шевель – она была на 60 лет моложе мужа. Развод с Натальей больно ударил по пожилому актеру. По словам близких, он долго приходил в себя после расставания с молодой супругой. Но теперь, похоже, Иван Иванович готов снова связать себя узами брака – уже в пятый раз. У 90-летнего актера появилась невеста. Сердце народного артиста России покорила петербурженка Наталья Смыкова.

С Иваном Краско женщина познакомилась в театре после одного из его спектаклей. Наталья приходила на все постановки с участием актера. А встречаться они начали после того, как Иван Иванович в прошлом году переболел коронавирусом. Чувства к артисту захватили Наталью настолько, что она мечтает стать его законной супругой и обладательницей знаменитой фамилии. Взамен Наталья обещает окружить Краско заботой и вниманием, обеспечить ему уют и уход.

– Не скрываю своих чувств к Ивану, – поделилась Наталья в интервью Sobesednik.ru. – Мы близко общаемся пару лет, но я очень не хочу выносить это на всеобщее обсуждение. Не хочу никакого общественного резонанса, мне нужен только домашний уют, любимый мужчина рядом и мои вкуснейшие пироги для него.

Наталья приезжала к актеру в санаторий, где он проходил реабилитацию. А сейчас она ездит вместе с ним на дачу.

- Иван Иванович – интересный мужчина, - говорит Наталья. – Не сильно ему везло в семейной жизни в последнее время, он заслуживает большего. Да и я тоже...

По информации издания, Наталья – довольно обеспеченная женщина. Она готова поселить Краско у себя и обеспечить ему все необходимые условия.

– Я буду счастлива, если Ваня будет заниматься своим любимым делом, но уже в свое удовольствие, без театра ему, конечно, нельзя, - говорит женщина. – Мне не нужны ни его деньги, ни тем более его недвижимость, которую делят всю его жизнь. Но некоторых бывших родственников прошу подвинуться, а его детям я всегда рада.

Напомним, Иван Краско развелся с четвертой женой Натальей Шевель в 2018 году. Первой женой актера (с 1951 по 1955 годы) была Екатерина Иванова, в браке родилась дочь Галина (она живет в США). Вторая жена (1956 - 1997) - Кира Петрова, в браке родились сын Андрей (ныне покойный) и дочь Юлия. Третья жена (2001 - 2011) - Наталья Вяль, в браке родились сыновья Иван и Федор. После развода Иван Иванович оставил свою квартиру Наталье и детям. В сентябре 2015 года Иван Краско женился на студентке Наталье Шевель.