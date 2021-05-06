Хоккеисты юниорской сборной России одержали победу со счетом 6:5 над Финляндией в полуфинале чемпионата мира 2021. Турнир в американском штате Техас подошел к своему решающему моменту. В ночь на 7 мая пройдет финальный поединок - наши проведут встречу с Канадой.

В игре с Финляндией, куда наши попали, победив Белоруссию 5:2, было заброшено много шайб. У команды России точные броски получились шесть раз. Отличились Даниил Лазутин (4-я минута), Матвей Мичков (7), Никита Чибриков (34, 38), Иван Мирошниченко (44, 51). А вот сборная Финляндии вплоть до последних секунд держала интригу - у них отличились Саму Салминен (5, 51), Вернер Миеттинен (10), Йоаким Кемелл (47, 58).

В этой игре наш форвард Матвей Мичков забросил свою 11-ю шайбу на чемпионате мира и уверенно возглавляет список лучших бомбардиров турнира. Отметим, что сборная Финляндии по ходу поединка не смогла реализовать буллит - свой шанс упустил Сами Пяйвяринта в первом периоде матча.

Ранее Финляндия и Россия играли на групповом этапе чемпионата мира. Но тогда наши вели в счете 3:1, но затем уступили 3:4 по буллитам. Теперь же удалось взять реванш.

Хоккеисты юниорской сборной России теперь в девятый раз сыграют в финале чемпионата мира. Трижды наши побеждали, но последний раз это было в 2007 году. На прошлом турнире, который был в 2019 году, наши уступили в овертайме Швеции со счетом 3:4.

Команда Канады еще до выхода на лед Финляндии и России одержала победу со счетом 8:1 над Швецией. На групповом этапе канадцы тоже обыграли шведов уверенно - 12:1. В финале юниорского ЧМ россияне и канадцы будут играть во второй раз. В 2008 году в Казани наши уступили со счетом 0:8. Но зато в 2011 году в матче за "бронзу" наши победили со счетом 6:4.

Финальный матч юниорского чемпионата мира по хоккею 2021 пройдет 6 мая. Но из-за разницы во времени старт поединка намечен на 4 часа утра по Москве 7 мая 2021 года.