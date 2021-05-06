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В мире6 мая 2021 7:21

Меган Маркл выиграла суд из-за письма отцу

Британский таблоид опубликовал текст письма без согласия герцогини
Алена ГРИЦЕНКО
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Британский таблоид The Mail on Sunday, опубликовавший текста письма Меган Маркл своему отцу Томасу Марклу, признали виновным в нарушении авторских прав.

Суд встал на сторону герцогини Сассекской, супруги британского принца Гарри, и постановил, что таблоид «неправомерно использовал частную информацию в общественных целях».

Письмо, о котором шла речь, было написано в 2018 году. Оно начиналось со слов «папочка», но далее Меган пишет, что отец «разбил ее сердце на миллион кусочков», поскольку, по ее словам, она всегда заботилась о своем родителе, помогала ему материально, но так и не поняла, почему он перестал отвечать на телефонные звонки перед ее свадьбой с принцем Гарри.

Журналисты британского таблоида узнали про это письмо от друзей Меган Маркл, которые хотели защитить девушку от нападок британцев и некоторых обитателей Букингемского дворца.

Есть также подозрение в том, что письмо передал журналистам Томас Маркл.

Так или иначе, Меган Маркл подала иск против таблоида. Герцогиня Сассекская заявила, что текст письма – частная информация, и своего разрешения на его публикацию она не давала. Также ей удалось доказать, что бывший секретарь по связям с общественностью герцога и герцогини Сассекских Джейсон Кнауф не был в курсе этого послания. Будь это так, то письмо являлось бы официальным документом Букингемского дворца, но о нем никто не знал, а значит, это была личная переписка.

- Большая часть того, что было опубликовано, касалось поведения заявительницы, ее чувства тоски по поводу поведения отца и возникшего разлада между ними, - объяснил судья Марк Варби.

Таким образом, публикация в прессе «личного и частного письма» Меган Маркл к ее 76-летнему отцу явилось, согласно вердикту судьи, незаконным действием.

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