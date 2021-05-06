В США считают, что коллективный иммунитет к COVID-19 в стране не будет достигнут

Ученые в США утверждают, что коллективный иммунитет к коронавирусу, который ранее нередко называли национальной целью, недостижим в ближайшее время, а может быть и никогда.

Быстро появляющиеся новые штаммы возбудителя опасной болезни, а также нежелание части американцев делать прививки отодвинули сроки реализации проекта.

Изначально медики утверждали, что порог коллективного иммунитета составляет примерно 60-70% всего населения страны. При таких показателях болезнь должна была перестать представлять собой национальную проблему. Позже, когда появились новые штаммы коронавируса, порог увеличили до 80%. Оказалось, что это не предел и быстрая мутация вируса может заставить ученых еще раз пересмотреть прогнозы.

Кроме того, по подсчетам специалистов, порядка 30% американцев упорно не желают вакцинироваться, что также негативно влияет на развитие эпидемиологической ситуации.

В самом начале пандемии ученые были уверены, что как только появятся действенные вакцины от COVID-19, вопрос будет решен. Однако вакцины появились, а коллективный иммунитет так и остался туманной целью.

- Мы не сможем добиться коллективного иммунитета как страна, штат или даже как город, пока у нас не будет достаточного иммунитета среди населения в целом», – заявила директор Консорциума моделирования COVID-19 при Техасском университете в Остине Лорен Ансель Мейерс.

С ней согласен и главный инфекционист США Энтони Фаучи. По его мнению, усилия, направленные на борьбу с коронавирусом, не пропали даром, но люди будут продолжать болеть и даже умирать от COVID-19, хотя и в гораздо меньшем количестве, что снимет запредельную нагрузку с системы здравоохранения, а сам коронавирус останется с человечеством навсегда.

– Мы прекратили использовать термин «коллективный иммунитет» в классическом понимании. Я говорю, что об этом стоит на секунду забыть. Вакцинируем достаточно людей, и инфекция пойдет на спад. – сказал Фаучи.