Как польская «Золушка» стала долларовым миллиардером

Барбара Пясецка до 1968 года жила в Польше, училась на искусствоведа, работала, защитила диссертацию по специальности. А потом решила все изменить и рискнула: без английского языка и ста долларами в кармане уехала в Америку за мечтой.

Ее американская мечта сбылась даже лучше, чем у многих коренных граждан США. Приехав в Америку, девушка понимала, что с нулевым английским ее реальностью станут не предметы искусства, а швабра с тряпкой. Потому она воспользовалась случаем и устроилась работать горничной в особняк Джона Сьюарда Джонсона в Нью-Джерси. Да, именного того самого – наследника империи Johnson & Johnson, фармацевтического гиганта и производителя медоборудования.

Проработав в особняке всего девять месяцев, Бася Пясецка уехала в Нью-Йорк изучать в университете английский язык теорию искусства. И вдруг оказалось, что в ее жизни появился настоящий принц, правда, на 42 года старше ее, но зато какой! Сьюард Джонсон прислал за Басей в Нью-Йорк личного водителя, который доставил девушку в офис своего босса по срочному делу. Джонсон, не сходя с рабочего места, признался Басе в любви и предложил руку, сердце и свои миллионы. Польская «Золушка» несколько удивилась, ведь они из-за языкового барьера и общаться не могли, но согласилась. За плечами богатого жениха были два брака и шестеро детей, но разве это могло быть помехой?

В 1971 году Сьюард сумел расторгнуть свой брак, и они с Басей официально поженились. На момент свадьбы невесте было 34 года, а жениху – 76. Никто из шестерых детей Джонсона на свадьбу не пришел.

Муж и жена были одинаково влюблены в искусство, и теперь деньги Джонсона помогли его молодой жене заложить основу своей будущей коллекции, в которую вошли шедевры Пабло Пикассо, Клода Моне, Тициана и Рембрандта.

Супруг подарил Басе огромное поместье в Нью-Джерси стоимостью в 30 миллионов долларов, которая она назвала Ясной Поляной. Брак был счастливым, несмотря на огромную разницу супругов в возрасте. Сьюард был благодарен жене за счастливые годы вместе и не жалел для нее денег: говорят, Бася Пясецка тратила в год больше, чем королева Великобритании Елизавета II. Более того, Сьюард постоянно переписывал завещание, с каждым разом оставляя в нем все больше третьей жене и все меньше – свои шестерым отпрыскам.

За полтора месяца до смерти 87-детний Джонсон, серьезно болея и находясь на пороге между жизнью и смертью, завещал Басе все свое состояние – полмиллиарда долларов и 18 миллионов акций семейной корпорации. Все дети Джонсона, а также многие основанные им организации и фонды, остались с носом.

Скандал после оглашения завещания был огромным, полились реки обвинений, полоскание грязного белья, поданы сотни юридических исков и проведены десятки судебных заседаний. На судебные издержки Брбарой и дети ее умершего мужа потратили 17 миллионов долларов! Бася вышла победителем из этой битвы: ей достались 350 миллионов долларов, а чада магната получили всего около 12% имущества отца на всех.

За время вдовства Бася Пясецка сумела значительно нарастить свои финансовые активы. В 2013 году ее состояние благодаря ценной коллекции предметов искусства, картин и антиквариата оценивалось уже в 3,6 миллиарда долларов, и она заняла 42 место в рейтинге самых богатых женщин мира по версии Forbes.

Бася Пясецка последние годы жила в Монако, но окончила свой земной путь в родной Польше, во Вроцлаве, где прошла беззаботная молодость миллиардерши, коллекционера и филантропа.