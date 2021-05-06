Гиганты и карлики: Байдены и Картеры сфотографировались и стали объектом насмешек

В соцсетях активно обсуждают - что не так со снимком Фото: twitter.com

Центр бывшего президента США Джимми Картера выложил на своей странице в Twitter фотографию, сделанную во время посещения Джо Байденом и его супругой Джилл дома 39-го президента США.

Пользователи соцсети отметили странность снимка – Байдены на нем выглядят форменными гигантами по сравнению с четой Картеров, чего на самом деле, конечно же, нет.

Необычное фото за короткое время собрало более 80 тысяч откликов.

Некоторые комментаторы предположили, что нарушение пропорций – следствие неумелой обработки снимка в фоторедакторе. Другие предложили более правдоподобное объяснение: фото сделано с помощью широкоугольного объектива, из-за чего объекты, расположенные ближе к центру снимка, выглядят меньше.

Не обошлось и без шуток:

– Мы голосовали за Байдена так как он хороший и честный человек с разумной программой, а еще потому, что он и Джилл – это великаны, которые могут раздавить любого, кто их разозлит.

Кроме того, часть пользователей сети обратили внимание, что на снимке Байдены без медицинских масок:

– Президент Байден носит маску, общаясь в Zoom с мировыми лидерами, но не делает этого, когда сидит с Картерами – парой в возрасте 90 лет.

Многие посетители страницы умилились, глядя четверых пожилых, однако были и такие комментарии:

– Два из трех худших президентов в нашей жизни на одной культовой фотографии. Барак Обама, видимо, застрял в пробке и опоздал на фотосессию.

Джимми Картер занял пост главы Белого дома в 1981 году и на сегодняшний является старейшим из живущих президентов США – в октябре ему исполнится 97 лет. Как и нынешний президент Джо Байден, Картер был избран от Демократической партии.