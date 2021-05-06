«Воды в кране не было. Смачивали полотенца в бачке унитаза»: В МЧС наградили двух подростков, которые спасали людей из горящей гостиницы

Стали известны новые детали пожара в московской гостинице «Вечный зов». Как выяснилось, эвакуацию постояльцев с третьего этажа организовывали два подростка. Напомним, пожар начался ранним утром 4 мая. В здании находились около 300 человек, в том числе более 100 несовершеннолетних - накануне в отель заехало несколько групп кадетов из регионов, которые прибыли в Москву на слёт.

В главке столичного МЧС наградили двух школьников, которые спасали своих товарищей и педагогов. Благодарность получили Антон Дорошков и Илья Напаснюк.

Как это было, рассказала классный руководитель воспитанников кадетского пожарно-спасательного класса МБОУ «СОШ № 24» г. Братска Наталья Смольянинова.

По словам женщины, их группа прибыла в «Вечный зов» 30 апреля. Каждый день ребята и учителя были на мероприятиях слёта, в гостиницу возвращались под вечер. Вечером накануне пожара все было как обычно: поужинали, легли спать, Смольянинова около двух часов ночи выходила проверить своих подопечных - все было в порядке.

В 3 часа 43 минуты раздался звонок. Это был Антон, - вспоминает педагог. - Он с другими детьми находился на третьем этаже, мы, преподаватели, с остальными нашими ребятами ночевали на пятом. Мальчик оперативно сообщил, что начался пожар, все в дыму, просил всех разбудить и начать эвакуироваться.

Педагоги выскочили в коридор, который был сильно затянут дымом. Женщины начали стучать в двери номеров на этаже, из них выскакивали заспанные люди.

- В это время наши кадеты, Антон Дорошков и Илья Напаснюк поднимали ребят из соседних комнат на своём этаже и выводили их из гостиницы до прибытия пожарных. Воды в кранах почему-то не было, и для того, чтобы защитить органы дыхания от опасного дыма, мальчики догадались смачивать полотенца в бачке унитаза.

Отличившихся ребят пригласили в историческое здание Пречистенской пожарной части XIX века, где теперь располагается Главное управление МЧС России по Москве.

- Ваши действия до прибытия пожарных были четкими и правильными, - сказал директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. - Вы не поддались панике, не потеряли самообладания, грамотно оценили ситуацию. Отрадно, что сегодня молодое поколение обладает знаниями и заинтересованностью темой безопасности и способны передавать их с пользой, а как результат формировать соответствующую культуру и самое главное грамотно действовать в случае возникновения пожара.

Тем временем Следственный комитет продолжает свое расследование. Накануне задержали владельца здания, который сдавал его под гостиницу, и управляющего самого отеля.

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