Принц Лихтенштейна застрелил самого большого медведя Европы, несмотря на запрет охоты

Принц, охотясь в Румынии, убил самого большого медведя Европы. Фото: Shutterstock

У богатых свои причуды, говорит пословица, которую в очередной раз подтвердил член княжеской семьи, управляющей герцогством Лихтенштейн, Эммануэль. Как считает румынская природоохранное НПО «Agent Green», этот аристократ приехал в восточноевропейскую страну для того, чтобы поохотиться на уникального экземпляра бурого медведя, нанеся ущерб местной экосистеме.

Как выяснилось, принц приехал в Румынию, получив официальное разрешение от местного министерства защиты окружающей среды на отстрел зверя, терроризирующего крестьянские хозяйства в округе одной из деревень на родине графа Дракулы в Трансильвании. Сам документ давал аристократу право охотиться с 12 по 16 марта. Медведя принц застрелил, но только не того и не там. Вместо «дикого шатуна» он всадил пулю в Артура — 17-летнего бурого медведя, который обитал в природоохранной зоне. Как считают местные экологи, эта особь, возможно, была крупнейшим медведем на территории всего ЕС.

- Мне интересно, как принц спутал медведицу, которая «крутилась» рядом с деревней, с крупным самцом, обитающим в чаще леса, - недоумевает местный эко-активист Габриэль Паун. - Очевидно, что Эммануэль приехал к нам не решать проблемы сельских жителей, а увести домой трофей побольше, чтобы повесить на стену.

Судя по всему, для Эммануэля игра действительно «стоила свеч», ведь он набрал 592,80 трофейных очка из 600 возможных. Эти баллы присуждаются специалистами за каждую убитую особь в зависимости от физического состояния трофея — размеров животного, качества его шерсти и других характеристик. За все про все охотник заплатил смешную для круга его людей цену - около 7 тысяч евро. С учетом того, что состояние семьи правителей княжества оценивается в сумму более 7,5 миллиарда долларов, подобные расходы вряд ли легли тяжким бременем на члена аристократического рода.

Пикантная подробность состоит в том, что, как сообщает «Гардиан», как таковая трофейная охота в Румынии запрещена уже 5 лет, да к тому же бурые медведи относятся в стране к охраняемый видам животных, а отстреливать их можно только в том случае, если они представляют опасность для местных жителей. Сам аристократ пока не стал комментировать скандал, а власти Румынии пообещали начать расследование, чтобы найти виновных.