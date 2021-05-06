Госсекретарь США в Киеве: Похвалил Зеленского, который «не поддался на провокации России», и пообещал денег

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: EAST NEWS

Госсекретарь США Энтони Блинкен находится с официальным визитом в Киеве. У главы внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов насыщенная программа, в том числе и встреча с президентом Незалежной Владимиром Зеленским.

Тот не стал скрывать своих эмоций относительно этой встречи.

- Лично для меня и для всей Украины это честь – принимать делегацию Соединенных Штатов Америки, - заявил Зеленский.

В ходе переговоров затронули много важных тем – ведь без совета из Вашингтона нынешним украинским властям бывает сложно определиться с позицией по тому или иному вопросу. Но так или иначе, все эти темы были связаны с Россией: Крым, который в Киеве упорно именуют «оккупированным», Донбасс, «Северный поток – 2», который, как опасаются украинские власти, лишит их доходов от транзита украинского газа в Европу. Кроме того, Зеленский поблагодарил США в лице госсекретаря Блинкена за санкции против России. По-соседски, ничего не скажешь.

Кстати, президент Украины пожаловался, что все еще чувствует «угрозу с Востока». По словам Зеленского, буквально на границе с Украиной расположены 75 тысяч российских военных. И хотя острая фаза очередного кризиса, похоже, миновала, их численность, как уверяет президент Украины, сокращается очень медленно.

- Я восхищен, теми усилиями, которые предпринял Киев на фоне этой агрессии и этих провокаций. Действия украинских властей заслуживают самых высоких оценок. Украина не поддалась на провокации России, - похвалил «младших партнеров» Блинкен. - Страна стоит на пути развития сотрудничества с Соединенными Штатами.

И дал указания – на что именно нужно обратить внимание Зеленскому и его команде, чтобы быть достойными дружбы с Вашингтоном. Ключевым направлением для развития Незалежной он назвал борьбу с коррупцией.

По итогам переговоров Владимир Зеленский не скупился на комплименты гостям:

- Честно говоря, я поражен. Госсекретарь и его команда прекрасно осведомлены обо всем происходящем у нас. Досконально знают ситуацию на Донбассе. И я благодарен США за поддержку нашей страны.

В ответ госсекретарь США пообещал новую денежную помощь Киеву для решения вопросов в сфере безопасности. Никаких цифр дипломат называть не стал, но заявил, что такая возможность рассматривается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские националисты объявили российского рэпера Басту в розыск

За сведения о местонахождении музыканта предлагают «большие» для Украины деньги (подробности)

Сенатор Сергей Цеков: Зеленский рассуждениями о Крыме маскирует развал Украины

Почему лидер Незалежной говорит о "войне в Европе", упоминая южный российский полуостров (подробности)