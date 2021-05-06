Стыдно: Кто жалуется на «смрад и шум» Победы нашей

Внучка Роберта Рождественского перечислила претензии «креативного класса» к общенациональному празднику Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Формально, этот пост в Фесйбуке, выглядит как борьба за все хорошее, против казенщины, но во имя личной зоны комфорта. Оказывается, много неудобств доставляет День Победы отдельным потомкам ветеранов-победителей. И авторка подробно разбирает свои страдания, ставит на вид, ущучивает и выводит на чистую воду виновных.

Во время разгула бандитизма 90-х годов, в речевом обороте мне встретилось любопытное выражение: «докопался, как до мертвого». В нем много смыслов, но самый главный – предъявление претензий тому, кто ответить уже не может. О чем Екатерина Рождественская сразу же пишет честно, с таким байроническим презрением, обращаясь уже к нашим родителям, слегка зажившимся на этом свете: «Ветеранов почти не осталось, да и следующее поколение уже подвывелось». И тут же нелогично сетует, что праздник стал другим, мол, перестали собираться ветераны у Большого театра. Наверное, потому что умерли, да «подвывелись»… Ну Бог с ними, есть проблемы важнее.

«Последние празднования Дней Победы превратились в ЦККПССные мероприятия, комиссии по проведению, комитеты по маршу, советы по парадному строю и совещания по закрытию Москвы во время репетиций» - к этому пассажу не хватает любимого либерального мема: «бюджетников свозят на автобусах». Екатерине хватило ума его не употреблять, за что ей огромной спасибо. Доказывать ей степень искренности празднования Девятого мая и то, что даже утренник в детском саду нужно худо-бедно организовать, по-видимому, совершенно бессмысленно. Человек с другой планеты, называется она «Внутри Садового». Небольшая такая планета, но очень громкая и яркая, населенная особыми людьми, привыкшими к удобной жизни.

Вот тут и проявляется весь истинный инопланетный нерв этого повествования от человека, который не понимает, что даже жители центра Парижа или Вашингтона вынуждены терпеть некоторые неудобства во время общенациональных праздников. И прекрасно понимают, что их никто не заставляет терпеть. Не нравится – продал квартиру и уехал в штат Мэриленд или Нормандию, там всегда тихо. Но, мы же понимаем, «это другое», неудобства парижанина или американца – святое. Другое дело – крик души москвича из Центра:

«Как можно закрывать МОСКВУ на пять, блин, дней! 27, 29 апреля, 4,7, 9 мая. Пусть это называют «ограничением», но перекрытие центра города означает перекрытие всего города в целом! Как это возможно? Как можно так не уважать горожан??? Я даже не только про пробки, я и про смрад и шум, которым заполнены все улицы от стоящей часами и дымящей техники! Как можно останавливать жизнь в городе?».

Понятно, что у нас разные представления о жизни в городе. И что значит, эту жизнь «остановить». Для вменяемого человека – это закрыть метро, вырубить электричество и воду. Я несколько месяцев жил в городах, где не было воды, света и артиллерия била по жилым кварталам с утра до ночи. Я знаю, что такое «жизнь в городе остановилась». Что вкладывает Екатерина в понятие «останавливать жизнь в городе», мне не ведомо. Не запарковаться? Закрылись смузишные и митболльные? Но я знаю совершенно точно, что в так и не случившейся реальности, без Дня Победы, Москвы бы не было вообще. Факт общеизвестный: немцы считали, что мегаполисы в европейской части России им не нужны – они будут мешать освоению «восточных территорий», сложно контролировать такие массы унтерменшей. Поэтому ленинградцев «подвывели», и собирались половину города отдать финнам, а Москву хотели то ли затопить, то ли взорвать-расчистить… не важно. Важно, что спустя не так много времени после Победы, народились люди, которые этого не понимают. Не видят взаимосвязи. Не готовы поступиться малым и свой эгоизм маскируют такой лукавой праведностью. Вот это, действительно проблема, в отличии от подготовки к параду Победы во время всероссийской выходной недели.

ПС

Сознательно не увязывал личность Екатерины, ее такой яркий пост и Роберта Рождественского – сына погибшего сапера и военврача. Мне стыдно.