Как живая вакцина против полиомиелита защищает от коронавируса

Когда в организме разворачивается одна вирусная инфекция – одно заболевание – другому вирусу гораздо труднее начать на этом «поле» инфекционный процесс Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1» рассказал о том, что вакцина против полиомиелита эффективна и в отношении коронавируса и может быть использована как, в определенной степени, вариант скорой помощи. Разговоры об этом велись еще весной прошлого года.

В частности говорил об этом сын знаменитого ученого Петр Чумаков, - сам большая научная величина, молекулярный биолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, специалист в области раковых клеток. Мы снова расспросили его, какие перспективы есть у полиомиелитной вакцины для защиты от коронавируса сейчас.

Директор Центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

- Исследования относительной живой вакцины от полиомиелита проводились еще около 40 лет назад, - говорит Петр Чумаков. – Для профилактики гриппа и сезонных вирусных респираторных инфекций применяли живую полиовирусную вакцину, а также штаммы непатогенных энтеровирусов человека. Тогда была установлена высокая профилактическая эффективность такого подхода в предотвращении заболеваемости, которая снижалась в 3,5 – 4 раза, что было даже лучше, чем при применении специфических вакцин против гриппа. Подобные исследования проводились и с неплохими результатами и относительно вирусного гепатита, и при некоторых хронических вирусных заболеваниях, таких как герпес, например. Я думаю, что это должно работать и относительно коронавируса тоже, который достаточно чувствителен к действию интерферона. За это надо было бы ухватиться еще весной прошлого года.

Однако весной прошлого года все про такую возможность поговорили, но до дела так и не дошло. Петр Чумаков рассказывает, что защита основана на принципе интерференции вирусов и поясняет, что скрывается за этим сложным названием:

- Когда в организме разворачивается одна вирусная инфекция – одно заболевание – другому вирусу гораздо труднее начать на этом «поле» инфекционный процесс. Первый вирус, который уже начал в организме инфекцию, вызывает выработку интерферона. Это естественный фактор, который препятствует заражению клеток организма вирусом. Поэтому для защиты человеку вводится непатогенный (неопасный, – прим. ред.) вакцинный штамм живого вируса. Он заражает какие-то клетки, но симптомов заболевания при этом нет, то есть болезнь не развивается. Зараженные клетки синтезируют интерферон и защищают другие клетки от распространения инфекции, вызванной этим вирусом, но одновременно и от любой другой инфекции, и любого другого вируса. Я был участником этих исследований и агитировал Айдара Ишмухаметова за то, чтобы провести подобные испытания и относительно коронавируса.

Очень интересно было бы почитать об этой работе Центра им. Чумакова в научной литературе. Мы с нашей группой ученых сейчас тоже занимаемся исследованиями относительно применения непатогенных энтеровирусов в качестве потенциальной защиты от новых вирусных инфекций, появление которых возможно. И я считаю это государственной и стратегической задачей.

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