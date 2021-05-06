Ночует на вокзале: Легендарную "королеву массовки" Лидию Доротенко выгнали из дома сын и внук

90-летнюю актрису из «Полосатого рейса» несколько лет избивают родные, а она не хочет вызывать полицию: "Пока жива, слава Богу. Снимаюсь в кино" Фото: кадр из фильма

Лидия Доротенко - легенда «Ленфильма». Работает на киностудии почти 60 лет. Многие актерские судьбы сложилось благодаря ей. Она служит ассистенткой по актерам. И снимается сама. Ее называют «королевой массовки», Лидия Ивановна мелькнула в тысяче фильмов, иногда ей доверяли эпизоды.

Первый раз она появилась в картине «Полосатый рейс». Съемки проходили в Одессе, куда юная Лидочка, комсомолка, спортсменка и просто красавица, приехала на сборы по легкой атлетике. Её пригласили поучаствовать в массовке в сцене на пляже. Там она познакомилась с будущим мужем - Николаем Доротенко, который тоже оказался в массовке.

После съёмок они поженились. Муж был военным. На службе получил облучение. Из-за этого в их семье не было детей. В 1968 году усыновили двухмесячного младенца из дома ребенка. Мальчика звали Абдурахманом. Восточное имя новые родители поменяли на славянское Ярослав. Вырастили, поставили на ноги. Ярослав женился, у него тоже родился сын - Андрей…

Самое страшное, что и 53-летний приемный Ярослав, и внук Андрей, которому уже под 30 лет, не раз поднимали руку на Лидию Ивановну. Внук выпивает, тянет с бабушки деньги. Она винит себя: не смогла воспитать сына и внука настоящими мужчинами.

Несколько лет назад Андрей ее так избил, что Лидия Ивановна попала в больницу с сотрясением мозга и множественными травмами. Внучок напал на бабушку за то, что она попросила его платить хотя бы половину квартплаты. Вместо квартплаты Лидия Ивановка получила тумака. Андрей живет в бабушкиной квартире со своей пассией. Девушка без разрешения сделала из комнаты, где раньше жила мама Лидии Ивановны, парикмахерскую. Приходят клиенты, она их стрижет, волосья летают по всей квартире. Ад…

Но Лидия Николаевна по доброте душевной заявление в полицию не пишет, мол, Андрюша ей не чужой. Если внук обижает, значит, сама недоглядела, плохо воспитала. К себе надо предъявлять претензии. Домой она приходит в основном ночевать, живет фактически на «Ленфильме».

Однажды пришлось ночевать на вокзале, родственники ей дверь не открыли. Вот и на майские праздники дети выставили Лидию Доротенко из квартиры.

Пожилая женщина всю ночь провела на лестничной клетке. Соседи говорят, что в ее квартире постоянные разборки, что Лидию Ивановну сын и внук выгоняют уже не в первый раз. Она от этого сильно страдает, но в полицию не идёт.

- Это правда, что вас обижают ваши дети?

- Правда. Очень обижают, но я не хочу с милицией связываться, – сказала kp.ru Лидия Доротенко. - Виноваты биологические родители моего приемного сына. Это все гены. Мне еще мама говорила: «Лида, нельзя брать детей из дома малютки. Разве нормальные люди свою кровиночку оставят?». Но я маму не послушала. Мой приемный сын Ярослав после развода с женой оставил на меня своего сына Андрея, которому уже 29 лет. Он живет со мной. Я с ними мучаюсь. Но пока жива, слава Богу. Снимаюсь в кино. Это моя отдушина. Вот сейчас сижу в столовой киностудии, жду режиссера. Буду играть бабушку певицы. Музыкант Юрий Шевчук меня порекомендовал. Я все время где-то снимаюсь...

- А что делать с вашими детьми?

- Ничего. Все будет хорошо. Мне в августе 90 лет исполнится. Как думаете, доживу до юбилея? Очень уж хочется.