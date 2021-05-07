Анекдоты: Вахтерша настолько хорошо делала свою работу, что рождаемость в общежитии упала до нуля

Что значит дать депутатам среднюю по стране зарплату? Этак можно договориться и до того, что предложить им жить по законам, которые они принимают!

* * *

В выходные вечером на даче отключили электричество.

Мы курицу замариновали в вине - пожарили на мангале, в золе картошки напекли. На печке пиццу приготовили. После ужина зажгли костер, пили вино, музыку включили в машине - плясали, затем при свечах песни пели до рассвета...

А если бы было электричество - поели бы гречневой каши с кефиром, посидели в Одноклассниках и спать легли.

* * *

У психиатра.

- Даже не знаю, что делать, доктор. Жена вбила себе в голову, что она рояль.

- В таком случае привезите ее сюда.

- Вы с ума сошли! Знаете, сколько стоит перевозка рояля?!

* * *

- Толком разговаривать они не умели. Жили они общиной, все в одном месте. Ничего не делали, только ругались, совокуплялись и били друг друга. Сидели кругом у костра. Издавали хором гортанные звуки, отдаленно напоминающие песни. Так проходил год за годом. И они становились все тупее и тупее...

- Постойте. А разве первобытные люди не развивались?

- А при чем тут первобытные люди? Я про «Дом-2» рассказываю…

* * *

Стриптизерша слишком сильно раскрутилась на шесте, поэтому половина зрителей получили кешбэк.

* * *

Жена сказала, что хочет пожертвовать свою одежду бедным голодающим семьям. Я ответил, что, если им подойдет ее одежда, не такие они и голодающие. И тут началось…

* * *

Вопрос в соцсетях:

«Жена бросила меня с тремя малолетними детьми (старшему сыну 7 лет, дочери 4 года и младшему 3 недели) и ушла на кухню пить чай. Что мне делать?»

* * *

- Дорогой, куда ты меня поведешь на майские праздники?

- Поедем к твоей маме!

- А на Новый год?

- Приеду заберу…