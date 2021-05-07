Анекдоты: Вахтерша настолько хорошо делала свою работу, что рождаемость в общежитии упала до нуля

Что значит дать депутатам среднюю по стране зарплату? Этак можно договориться и до того, что предложить им жить по законам, которые они принимают!
* * *
В выходные вечером на даче отключили электричество.
Мы курицу замариновали в вине - пожарили на мангале, в золе картошки напекли. На печке пиццу приготовили. После ужина зажгли костер, пили вино, музыку включили в машине - плясали, затем при свечах песни пели до рассвета...
А если бы было электричество - поели бы гречневой каши с кефиром, посидели в Одноклассниках и спать легли.
* * *
У психиатра.
- Даже не знаю, что делать, доктор. Жена вбила себе в голову, что она рояль.
- В таком случае привезите ее сюда.
- Вы с ума сошли! Знаете, сколько стоит перевозка рояля?!
* * *
- Толком разговаривать они не умели. Жили они общиной, все в одном месте. Ничего не делали, только ругались, совокуплялись и били друг друга. Сидели кругом у костра. Издавали хором гортанные звуки, отдаленно напоминающие песни. Так проходил год за годом. И они становились все тупее и тупее...
- Постойте. А разве первобытные люди не развивались?
- А при чем тут первобытные люди? Я про «Дом-2» рассказываю…
* * *
Стриптизерша слишком сильно раскрутилась на шесте, поэтому половина зрителей получили кешбэк.
* * *
Жена сказала, что хочет пожертвовать свою одежду бедным голодающим семьям. Я ответил, что, если им подойдет ее одежда, не такие они и голодающие. И тут началось…
* * *
Вопрос в соцсетях:
«Жена бросила меня с тремя малолетними детьми (старшему сыну 7 лет, дочери 4 года и младшему 3 недели) и ушла на кухню пить чай. Что мне делать?»
* * *
- Дорогой, куда ты меня поведешь на майские праздники?
- Поедем к твоей маме!
- А на Новый год?
- Приеду заберу…