Владимир Путин сравнил «Спутник V» с автоматом Калашникова

Президент провел видеоконференцию с Председателем правительства Татьяной Голиковой. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Обсуждали две темы: «длинные выходные» и вакцину от коронавируса:

- Мы перед праздниками по предложению главного санитарного врача приняли решение продлить майские выходные, не делать перерыва между 1 мая и 9 мая, с тем чтобы снять дополнительные риски. В целом решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости. В целом, насколько я себе представляю, насколько я вижу, в том числе из Ваших докладов, решение оказалось оправданным, и у нас продолжается снижение заболеваемости. Количество заболевших уменьшается, а количество тех, кто выздоровел, увеличивается - заключил Президент и заметил, что праздничная десятидневка дала не очень приятный эффект: в некоторых регионах снизились объемы тестирования на коронавирус и темпы вакцинации.

Еще одна тема разговора – борьба производителей вакцин на мировом фармацевтическом рынке:

- К сожалению, на мировых рынках обостряется борьба между различными производителями фармпрепаратов. Так я понимаю, что на мировых площадках решили поддержать американскую вакцину Modernа, с которой борется американо-европейская другая компания — Pfizer, причём ведёт себя на рынке достаточно агрессивно. Но, это их вопросы, - заметил Владимир Путин.

Действительно, если бы у России не было своей вакцины, можно было бы волноваться. Вакцина у России есть своя и сделана она, как ни странно, в отечественных оружейных традициях:

- Наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись уже десятилетиями. Они тоже весьма современные и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надёжными и наиболее безопасными. Как сказал один из европейских специалистов, надёжные, как автомат Калашникова...