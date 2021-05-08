Арифметика Победы: почему СССР Гитлера не «трупами завалил», а одолел героизмом

Фильмы и книги о героях войны всегда строились на судьбах реальных людей. Фото: Аркадий ШАЙХЕТ

Какое количество войск Германии и их союзников навалилось на СССР 22 июня 1941 года?

И какая по численности Красная армия противостояла им?

Немцы (вместе с союзниками - Финляндией, Венгрией и Румынией) развернули у нашей границы группировку в 5,5 млн человек, 47,2 тыс. орудий и минометов, 4,3 тыс. танков и около 5 тыс. боевых самолетов.

У нас же к началу войны в западных военных округах насчитывалось лишь 2,9 млн человек и 32,9 тыс. орудий и минометов. То есть немцы создали для наступления перевес над СССР в живой силе почти в 2 раза, а в артиллерии - в полтора раза!

СССР. 1942 г. Партизанский отряд во время перехода во вражеский тыл в ходе Великой Отечественной войны. Фото: Георгий Петрусов/ТАСС

Однако в Красной армии числилось 14,2 тыс. танков и 9,2 тыс. боевых самолетов. Заметно больше, чем было у нападавших Германии и ее союзников! Почему же тогда советские войска в начале войны терпели поражение за поражением и отступали?

Дело в том, что все немецкие танки (начиная с 1937 года) уже имели противоснарядное бронирование, связь с артиллерией и авиацией и ресурс двигателя 400 моточасов. А у наших танков в начале войны не было радиосвязи даже с машинами своего взвода, а ресурс составлял всего 60 - 70 моточасов. Потому их просто бросали без ремонта и топлива (тылы не поспевали). Это к середине - концу войны советские танки улучшили, а в начале почти половина их вообще числилась в ремонте!

Самолеты же Красная армия лишь в 1941 году начала менять на новые (прежние были устаревшими, воевавшими еще в Испании) и летчики их не успели освоить. Бетонные взлетные полосы в приграничных округах тоже только начали строить. Потому почти всю авиатехнику сосредоточили на четверти аэродромов, где их и сожгли немцы в первые же часы войны.

Кого награждали орденом «Победа» и из чего была сделана награда?

Высшая воинская награда СССР – орден «Победа». Фото: wikimedia.org

Орден «Победа» - высшая воинская награда СССР. При ее изготовлении использовались золото, платина, серебро и 148 бриллиантов общим весом 16 карат.

Всего было изготовлено 20 орденов. Кавалерами ордена стали 17 человек (маршалы Иосиф Сталин, Георгий Жуков и Александр Василевский - дважды кавалеры). 14 орденов «Победа» было вручено советским военачальникам и 2 ордена - иностранцам (королю Румынии Михаю I и главе Югославии Иосипу Броз Тито). Последним, 17-м, кавалером ордена «Победа» в 1978 году стал Леонид Брежнев. Но его награждение впоследствии было отменено - в 1989 году Михаил Горбачев подписал указ об отмене награждения Брежнева «как противоречащего статуту ордена».

Кто из советских военачальников, участвовавших в Великой Отечественной войне, считается самым титулованным?

Это, конечно, маршал Советского Союза Георгий Жуков. Он был награжден 67 орденами и медалями.

Георгий Жуков первым получил высшую награду войны - орден «Победа». Фото: РИА Новости

Среди них:

2 Георгиевских креста (получены еще в Первую мировую войну), 4 Звезды Героя Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956 гг.), 5 орденов Ленина (1939, 1944, 1945, 1956, 1971 гг.), 2 ордена «Победа» (1944, 1945 гг.), орден Революции (1968 г.), три ордена Красного Знамени (1922, 1944, 1949 гг.), два ордена Суворова I степени (оба в 1943 г.).

А также почетное оружие - именная шашка с золотым изображением Государственного герба СССР (1968 г.).

Число советских воинов, погибших за освобождение стран Европы

Всего около 9 млн советских воинов участвовали в освобождении европейских стран. Статистика погибших выглядит так:

в Польше - 600 212 человек;

в Чехословакии - 139 918 человек;

в Венгрии - 140 004 человека;

в Германии - 101 961 человек;

в Румынии - 68 993 человека;

в Австрии - 26 006 человек;

в Югославии - 7995 человек;

в Норвегии - 3436 человек;

в Болгарии - 977 человек.

Белгородская область. Лето 1943 г. Танки немецко-фашистких захватчиков в ходе боевых действий в дни Курской битвы во время Великой Отечественной войны. Фото: ТАСС

Страны, которые поддерживали Германию и СССР в годы войны

На стороне Германии воевали: Финляндия, Румыния, Италия, Венгрия, Болгария, Франция, Испания, Хорватия, Словакия, Чехия, Люксембург, Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Латвия, Литва, Эстония, Дания. В союзниках была и Япония. Молчком помогали Швеция и Швейцария.

Советский Союз в течение 3 лет воевал практически в одиночку. Единственные страны, поддержавшие нас с 22 июня 1941 г., - Монголия и Тувинская Республика. Но с 1944-го Тува добровольно вошла в состав СССР и участвовала в войне уже как его часть.

После нападения Германии Советский Союз вошел в состав Антигитлеровской коалиции вместе с Великобританией, США и Китаем. Основной помощью союзников были поставки по ленд-лизу. И лишь в 1944-м они открыли против Гитлера второй фронт.

Почти 80% немецких дивизий были перемолоты именно на Восточном фронте - Красной армией.

Каким был объем помощи США Советскому Союзу по ленд-лизу и на каких условиях?

Суть ленд-лиза: США поставляют технику, боеприпасы, оборудование и прочее странам, оборона которых была жизненно важной для самих Штатов. Поставки проходят условно-бесплатно. То есть все израсходованное или уничтоженное во время войны не оплачивается. А оставшееся после войны и пригодное для использования должно было быть оплачено или возвращено в США. В итоге Москва закончила платить американцам долги по ленд-лизу только в XXI веке - уже при Путине.

Рабочие сборочного цеха Кировского завода за сборкой танков в 1942 году. Ленинград. Фото: ТАСС

Наиболее заметными были поставки автомобилей - 64% советского автопарка. За войну мы получили 138 тыс. самолетов - 13% авиапарка. 2588 кораблей и судов - 22,4%. Авиабензина - 40%, взрывчатки - 36,6%, алюминия - 55%, станков - 24% от произведенного в СССР. Особо отметим поставки продовольствия - 5 млн тонн, так как к 1943 году у нас разразился продовольственный кризис, и без того скудные нормы выдачи продуктов были сокращены почти на треть.

В целом же доля ленд-лизовской продукции оценивается в 4% от произведенного в СССР. Можно сделать вывод: помощь союзников по ленд-лизу была не решающей, но все же весьма ценной и значительной. Преуменьшать ее (как и преувеличивать), конечно, не стоит.

Сколько солдат и офицеров Красной армии за годы войны стали Героями?

Героями Советского Союза стали 12 776 человек. 154 человека были удостоены этого звания дважды. Трое - трижды: летчики Александр Покрышкин и Иван Кожедуб, маршал Семен Буденный. А еще 2562 участника Великой Отечественной стали кавалерами ордена Славы трех степеней, что приравнивается к званию Героя.

Подвиг Александра Матросова был уникальным?

Таких случаев установлено 444. 166 воинов были удостоены звания Героя Советского Союза, другие получили ордена (посмертно). Подвиги многих из них оставались долгое время «незамеченными» (пропаганда не хотела принижать широко разрекламированную фигуру Александра Матросова).

И лишь спустя годы после окончания войны справедливость восторжествовала.

Причем советские солдаты бросались на фашистские амбразуры и до Матросова, и после него. Самое удивительное, что 14 человек, закрывших своими телами амбразуры дзотов, выжили. Среди них люди разных национальностей: русские - старшина Леонтий Кондратьев и младший лейтенант Степан Кочнев, казах - ефрейтор Сабалак Оразалинов, украинец - старшина Владимир Майборский, грузин - рядовой Георгий Майсурадзе, еврей - сержант Товье Райз. В числе тех, кто закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, есть и одна женщина - белорусская партизанка Римма Шершнева.

Как оценивается экономический ущерб, нанесенный СССР за годы войны?

Общий материальный ущерб, нанесенный Советскому Союзу (по отчетам, представленным Чрезвычайной госкомиссией на Нюрнбергском процессе), составил около 30% национального богатства СССР. Или 679 миллиардов рублей (в ценах 1941 года).

Репарации Германии и ее союзников позволили лишь на 40% компенсировать утраченный СССР в войне промышленный потенциал.

Была ли денежная выплата солдатам и офицерам за уничтожение немецких танков, самолетов, кораблей?

Начало материального стимулирования военнослужащих было положено в военной авиации. 8 августа 1941 года Сталин подписал приказ о поощрении участников бомбардировки Берлина в ночь на 8 августа. Экипажам бомбардировщиков выдавалась премия в 2 тыс. рублей каждому.

За один сбитый вражеский самолет летчики-истребители получали премию в 1 тысячу рублей. За 5 боевых вылетов летчик-истребитель награждался 1,5 тыс. рублей.

Самыми высокооплачиваемыми были морские цели: летчику и штурману за потопление миноносца или подлодки противника полагалось 10 тыс. рублей, остальным членам экипажа - по 2,5 тыс.; за потопление транспорта - 3 тыс. летчику и штурману и по 1 тыс. другим членам экипажа; за сторожевой корабль или тральщик - 2 тыс. и 500 рублей; баржи, буксира и вооруженной шхуны - 1 тыс. и 300 рублей.

1 июля 1942 года вышел приказ № 0528, вводивший премирование за уничтожение танков противника. Так, за каждый подбитый танк командиру орудия и наводчику полагалось 500 рублей, остальным членам орудийного расчета - по 200 рублей. Устанавливалась и денежная премия в 1 тыс. рублей каждому солдату или командиру за лично подбитый или подожженный танк врага.

Берлин. Май 1945 г. Жители во время возвращения в город после прекращения боев Второй мировой войны. Фото: Евгений Халдей/ТАСС

Самое крупное сражение в годы войны по числу людских потерь

Немцы планировали стремительно завладеть столицей Советского Союза. В битве за Москву полегло 626 519 красноармейцев. Защищавшие Москву три фронта потеряли 50,12% бойцов - половину личного состава. Немцы тоже огребли: их безвозвратные потери - около 460 000, или 23,8%, личного состава - почти четверть. Но разница людских потерь в этой битве все же не вдвое, а треть. Германия бросила на захват Москвы больше сил, чем имели защитники советской столицы.

Однако с северо-запада нависал Ржевский выступ. Его мы «срубали» аж до апреля 1943-го. И обошлось нам это в 1 342 888 человек. А немцам - почти в 400 000. Поэтому Ржевская битва и считается одной из самых кровопролитных и не очень удачных для СССР.

Итак, в боях за Москву и подо Ржевом мы потеряли в общей сложности почти 2 млн человек.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Почему Знамени Победы не было на первом Параде Победы 24 июня 1945 года?

Знамя предполагали пронести на Красной площади во время парада. Это должны были сделать участники штурма Рейхстага - Неустроев, Самсонов, Сьянов, Егоров и Кантария. Однако у знаменосца Неустроева были повреждены ноги (он перенес 5 ранений). Во время генеральной репетиции знаменная группа шла неуклюже - кто хромал, кто сбивался с ноги (за годы войны фронтовики утратили навыки строевой подготовки). Это могло испортить торжественное действо. Поэтому маршал Жуков решил Знамя Победы не выносить. Первый раз Знамя Победы вынесут на Красную площадь только в мае 1965 года. Знамя Победы было передано в вечное хранение в Центральный музей Вооруженных сил СССР. Там оно хранится и сейчас в специальной застекленной капсуле.

А на парад выносят точную копию стяга.

Много ли партизан воевало против войск Германии?

Судя по архивным документам, к 1 января 1942 года в партизанских отрядах состояло 30 000 человек, а к лету 1943 года - уже 200 000. Общее количество участников партизанского движения - от 400 000 до 500 000.

За годы войны партизаны организовали 20 тысяч крушений поездов, уничтожили 2500 паровозов, подорвали 12 тысяч мостов, 42 тысячи автомашин, 350 тысяч вагонов, цистерн и платформ. По данным сайта История.РФ, было выведено из строя 6 тысяч танков и бронемашин.

Рекордсмены среди немцев и воинов Красной армии по уничтожению танков и самолетов противника

У немцев чемпион Курт Книспель - 168 танков. Правда, он был в боях с 1939 года. И в Третьем рейхе критерием истинности подсчета было «честное слово» германского офицера. Потому с 1943 года немцы издали циркуляр, чтобы солдаты подрывали все оставшиеся на поле боя советские танки. Потому что немецкий офицер поклялся, что танк подбил, а у него - лишь гусеница порвалась.

Лучшим танковым асом СССР является Дмитрий Лавриненко: 52 машины за 2,5 месяца осени 1941 года. Сколько бы еще наколотил, если бы не случайный осколок, оборвавший жизнь…

Советские воздушные асы Кожедуб с Покрышкиным сбили 64 и 59 самолетов противника. Но как? Покрышкин ни разу не был сбит! Кожедуб воевал с 1943-го, сменил под собой 5 самолетов. На его счету 62 сбитых немца и 2... американца (как он сам говорил - «любой неизвестный самолет - враг!»).

Лучший же немецкий ас - «свободный охотник» Хартман выбирал слабейших и сбил, если верить «слову немецкого офицера» 347 самолетов, а там - кто знает.

Общие людские потери сторон

Великая Отечественная война обошлась СССР в 26,6 млн человеческих жизней (включая и военных, и гражданское население). А потери Германии с союзниками - 11,9 млн.

Откуда такая разница, если потери военных почти равны?

Только в зоне немецкой оккупации было истреблено 7,4 млн советских граждан. Еще 2,2 млн погибли на принудительных работах в Германии. Сотни тысяч человек стали жертвами бомбардировок городов. В одном блокадном Ленинграде из-за голода, болезней и обстрелов умерло 658 тысяч человек...

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