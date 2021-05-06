"Цена вопроса порядка 100 миллиардов долларов": Почему конгресс вакцин в США назвал Moderna лучше "Спутника V"

Препараты показали разную эффективность Фото: REUTERS

Всемирный конгресс вакцин в Вашингтоне решил признать препарат Moderna лучшей вакциной от коронавируса. При том что смертность от него одна из самых высоких в мире.

Эксперты не сомневаются - это политическое и экономическое, а вовсе не объективное медицинское решение. На текущий момент в мире представлено 9 вакцин от COVID-19.

На текущий момент в мире представлено 9 вакцин от COVID-19 Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Препараты показали разную эффективность. Российский «Спутник V» прекрасно себя зарекомендовал. Даже главный инфекционист США Энтони Фаучи в одном из интервью отметил: «Данные, которые я знаю о «Спутнике», достаточно хорошие».

Среди общепризнанных критериев качества прививок два основных - уровень выработки антител и побочные эффекты, в том числе летальные случаи. Так, у Pfizer показатель смертности на 1 млн доз в 20 раз выше «Спутника V», у Moderna - в 10 раз. При этом эффективность нашего препарата - 95%. Эти данные общеизвестны.

Эти данные общеизвестны Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Однако же на прошедшем накануне Всемирном конгрессе вакцин (World Vaccine Congress Washington 2021) лучшей в мире прививкой была признана все-таки Moderna.

- Я бы сказал, что это экономически-политическое решение. Цена вопроса порядка 100 миллиардов долларов, - прокомментировал ситуацию в интервью «РИА Новости» директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. - Признать «Спутник V» - это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне. Победу отдали, несмотря на очевидное: количество смертей от РНК-содержащих вакцин (по этой технологии сделана Moderna) намного превышает количество смертей на 100 тысяч от AstraZeneca.

Ученый уточнил, что Moderna сделана на той же платформе, что и вакцина компании Pfizer. Но Pfizer отдавать победу совсем было неприлично, потому что количество смертей там в 25 раз больше, чем у AstraZeneca, пояснил Гинцбург. Напомним, что от препарата AstraZeneca сейчас отказываются во многих странах из-за высокого уровня тромбоза и вероятности смерти.

В общем, ничего нового не происходит. Как говорится, кому война, а кому мать родна.

ДОСЛОВНО:

«Надежные, как автомат Калашникова»

По поводу российских вакцин от коронавируса на волне всего происходящего высказался и Президент России.

- Наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись десятилетиями. Но при этом являются современными, - заявил Владимир Путин в рамках рабочей встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой. - И на сегодняшний день, без всякого сомнения, наши препараты являются наиболее надежными и безопасными. Как автомат Калашникова. И это не я сказал, а один из европейских специалистов, и я думаю, что он, безусловно, прав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зарегистрирована четвертая российская вакцина от коронавируса: кому подойдет "Спутник Лайт"

Рассказываем, что известно о новой прививке от НИИ им. Гамалеи (подробности)