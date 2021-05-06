«Ситуация со звонком старшим товарищам больше не проходит»: Андрей Червиченко против исключений для «Оренбурга»

Андрей Червиченко

Лидеры ФНЛ текущего сезона могут остаться без повышения в классе. Об этом стало известно после того, как ряд клубов не прошли лицензирование Российской Премьер-Лиги. Самая тяжелая ситуация — в Оренбурге. Местная команда еще будучи членом РПЛ каждый раз играла на своем стадионе авансом. «Оренбург» не имел права принимать матчи на своем стадионе, но делал это под обещание все исправить. Сейчас «Оренбург» идет на второй строчке в ФНЛ, имеет все шансы на повышение в классе по спортивному принципу, а ситуация со стадионом, похоже, так и не сдвинулась с мертвой точки. Руководство клуба просит Российский Футбольный Союз разрешить принимать участие в Премьер-Лиги в порядке исключения. Клубы РПЛ, похоже, что руководство российского футбола — тоже.

Спортивный функционер и бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью корреспонденту «Комсомолки» резко раскритиковал возможный претендент «Оренбурга». По его словам, все клубы должны придерживаться единых правил и делать все возможное, чтобы попадать под необходимые нормы.

— Мы банановая республика, нам все возможно? Есть четкие требования, которые должны быть выполнены. Список этих требований всем кандидатам на выход в Премьер-Лигу известен. Все должны привести в порядок свой стадион и все остальное. Тот, кто этого не сделал, не должен играть в РПЛ. Ситуация с количеством мест на стадионе вполне решаема. А если, как в Оренбурге, никто не удосужился старые советские раздевалки и судейские переделать за два-три года или кабели для цифровой трансляции сделать, то прятаться за спортивный принцип неправильно. Ситуация со звонком старшим товарищам больше не проходит. Считаю, что абсолютно правильно ударили кулаком по столу. Хватит нам «Тамбовов» и остальных таких же команд. В Оренбурге стадион похож на древнеримские развалины, о чем речь вообще? Надо всех дрессировать, как это делал Николай Толстых. У него все эти номера не проходили. И сейчас не должны проходить. Посмотрите, что из себя представляет стадион в Оренбурге. Он такой же был, когда команда впервые вышла в РПЛ. За это время ничего не сделано. Но если в тот раз товарищи из глобальной корпорации вступились, то сейчас уже никто не хочет слушать эти просьбы. Тем более вокруг этого все видят некий подвох: «Оренбург» еще ни разу у «Зенита» не выиграл. Старшие товарищи, понимая настроение остальных, не хотят продавливать это решение. Что правильно. Думаю, в РФС никаких злодеев нет. Просто до всех дошло, что наша футбольная страна не банановая. Везде должны действовать одинаковые законы. Вы же понимаете, это некий элемент коррупции без денег, — заявил Червиченко.

Лицензирование РПЛ не прошли четыре клуба ФНЛ, претендующих на повышение в классе: «Крылья Советов», «Оренбург», «Алания» и «Торпедо». Андрей Червиченко объяснил такую большую разницу между РПЛ и ФНЛ. Также спортивный функционер рассказал, почему ФНЛ нуждается в пристальном внимании и перестроении.

— Большинство клубов РПЛ —богатые клубы, и люди здесь работают профессиональные. А тех, кто тянется к этому, надо воспитывать. Наш первый дивизион — огромное болото. Много негатива, связанных с судейством и прочими вещами приходят оттуда. Если какие-то негативные процессы в Премьер-Лиги отсутствуют, то из ФНЛ они вонючим шлейфом тянутся. И каждая команда, приходящая от туда, приносят обыденные для первого дивизиона вещи. Сейчас надо расчищать завалы и там. Наводить порядок. Если как следует капнуть, там несоответствие будет глобальным. Даже для первого дивизиона. Просто ни у кого не доходят руки. А если бы дошли, было бы очень много сюрпризов и удивлений.