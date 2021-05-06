В деревне Долгиниха открыли памятник Владимиру Этушу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Идея родилась 9 мая прошлого года. В деревне Долгиниха, где у Владимира Абрамовича Этуша дача, народ собрался как на деревенский сход и предложил увековечить память своего односельчанина. Инициатива поклонников народного артиста СССР обрадовала и его вдову Елену Этуш.

За реализацию идеи взялся бизнесмен Андрей Чижик. Он пригласил художника и скульптора Александра Доронина. Тот предложил выполнить композицию по мотивам детского фильма «Приключения Буратино», где Этуш сыграл Карабаса-Барабаса. Чтобы людям настроение поднимать. Место выбрали самое что ни на есть подходящее – рядом с детской площадкой. Детвора уже излазила вдоль и поперек фигуру Карабаса.

Рядом – памятная дощечка: «В этой деревне жил наш Карабас-Барабас. Владимир Этуш». В своем доме в Долгинихе Владимир Абрамович действительно прожил почти что 20 лет. Очень его любил.

Рядом с дачей народного артиста СССР появилась скульптура Карабаса-Барабаса. Фото: Елена Этуш

На открытие приехали народные любимцы: Александр Олешко, Андрей Соколов, Евгений Князев, директор Вахтанговского театра Кирилл Крок. Они тоже проявили инициативу и рядом с памятником посадили вишневые деревья. И хотя «Вишневый сад» и «Золотой ключик, или приключения Буратино» - книжки разных авторов. Но все это вечная классика, как и работы Этуша в кино и на сцене.

Памятник, затонированный под бронзу, на самом деле выполнен из чугуна, отлит в Химках в одной из лучших литейных мастерских.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Как живой – и уши, и глаза!": вдова Этуша отвоевала мемориальную доску мужу

Молодой скульптор, ставший автором памятной доски актеру, впервые рассказал, почему против ее установки были все, кроме самой Елены Этуш (подробности)