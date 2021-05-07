Патриоты со школы

Роман Романенко. Фото: Андрей ПЕТРОВ

Кадетские классы - важная составляющая патриотического воспитания московской молодежи, поэтому целесообразно открыть кадетские классы во всех школах столицы. Такое заявление сделал депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.

«Ребята из кадетских классов никогда не будут без дела болтаться на улице, не обидят слабого, всегда помогут нуждающемуся. Кадетское образование - это не только школьные предметы, а в первую очередь хорошее воспитание, которое растит порядочных людей и настоящих патриотов», - уверен Романенко.

Проект «Кадетский класс в московской школе» существует с 2014 года. Сейчас кадетские классы открыты в более чем 200 школах столицы, в них обучаются свыше 20 тысяч ребят. При поступлении они проходят предварительный отбор. Кандидаты должны продемонстрировать хорошие знания русского языка, математики и основ безопасности жизнедеятельности, а также блестящую физическую подготовку.

Большим преимуществом будет для желающего стать кадетом участие в олимпиадах: Всероссийской олимпиаде школьников, Московской олимпиаде школьников и Московской олимпиаде «Не прервется связь поколений». Помимо основной образовательной программы, кадетам предлагаются на выбор элективные курсы: «Основы навигации», «Робототехника», «Основы пилотирования», «Дипломатический этикет» и другие. «Кадетские классы дают учащимся всестороннее развитие и воспитание. И мы не должны ограничивать количество школ, участвующих в проекте, лишая тем самым многих талантливых ребят возможности получить такое качественное образование. Пришло время расширить проект и внедрить его в каждом районе, в каждой московской школе», - добавил Герой России Романенко.