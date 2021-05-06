Не похожа на себя, еле ворочает языком: рыдающая Ольга Бузова обратилась к поклонникам

Поющая ведущая вышла на связь из реанимации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Случилось то, чего так ждали поклонники Ольги Бузовой. Поющая ведущая вышла на связь из реанимации. Рыдающая и опухшая звезда "Дома-2" еле ворочала языком. Утирая слезы, артистка обратилась к народу.

"Я очень долго отходила вчера от наркоза. Думала, приду в себя, все расскажу. Но не могу до сих пор прийти в себя. Поднялась температура", - поведала Ольга Бузова.

Она также сообщила, что ее мама и папа все знают. Кроме того, знаменитость с закатывающимися глазами заявила, что сильно хочет спать. При этом причину госпитализации в одну из больниц Москвы Бузова не сообщила. Видимо, оставила подробности на потом.

Стоит отметить, что на видео Олю трудно узнать. Судя по вролику, звезда "Дома-2" накрасила брови и воспользовалась хайлайтером. При этом у нее сильно опухла нижняя часть лица. То ли она перенесла пластическую операцию на губах либо ей делали зубы.

Правда, есть и еще одна версия. По некоторым данным, знаменитость перенесла лапароскопию. Это современный метод хирургии, в котором операции на внутренних органах проводят через небольшие отверстия, в то время как при традиционной хирургии требуются большие разрезы. Лапароскопия обычно проводится на органах внутри брюшной или тазовой полостей. При помощи лапароскопи делается операция на толстой и прямой кишках.