Вместо манту России нужна современная диагностика туберкулеза

Туберкулез должен быть выведен из-под контроля узких специалистов-фтизиатров и передан в первичное звено здравоохранения! Фото: Надежда ЖИЛИНСКАЯ

Российские врачи и ученые приняли участие в онлайн-заседании круглого стола «Междисциплинарный взгляд на профилактику и раннее выявление туберкулеза у детей в современных условиях». Мероприятие прошло в рамках VII Всероссийской мультимедийной научно-практической конференции «Актуальные вопросы современной перинатологии «Сложный случай». Модератор встречи доктор Александр Румянцев (на фото) рассказал «КП», к каким выводам пришло экспертное сообщество.

«РЕЗУЛЬТАТ БЫЛ ХОРОШИЙ»

- Почему туберкулез называют коварной болезнью.

- Возбудитель туберкулеза - микобактерия палочка Коха - может долгое время существовать в организме человека, не проявляя себя. А когда иммунитет ослабляется, бактерии начинают усиленно размножаться. Например, активироваться при СПИДе и поражать различные органы и системы.

- Что надо сделать, чтобы меньше людей болели туберкулезом?

- С точки зрения общества - это благосостояние населения, санитарный контроль, здоровая пища и вода, предупрежденные ВИЧ-инфекции, с точки зрения медиков - возможности диспансерного наблюдения детей и взрослых врачами общей практики. Считаю, что туберкулез должен быть выведен из-под контроля узких специалистов-фтизиатров и передан в первичное звено здравоохранения. Мы это сделали в области ревматических заболеваний, и, как известно, результат был хороший.

- Если расход на здравоохранение будет увеличен в два раза, как вы предлагаете, на что нужно потратить средства в области профилактики и лечения туберкулеза?

- Увеличение расходов на здравоохранение прежде всего должно быть направлено на повышение уровня подготовки специалистов, оплату постдипломного специализированного образования и на зарплату врачей. До тех пор, пока зарплата врачей-педагогов, обучающих будущих специалистов, будет меньше, чем у практикующих врачей, пока специалисты, получающие постдипломное образование, будут жить на стипендию, а врачи общей практики - на зарплату, которая зависит от оказания услуг населению, мы не сможем предотвратить и искоренить опасные заболевания так успешно, как могли бы.

Фото: Shutterstock

ВАЖНО

ЗАМЕНА НА ДИАСКИН-ТЕСТ

- Что вы предложили коллегам на прошедшем круглом столе?

- Мы высказались за решение постепенно переходить к новому взгляду на профилактику туберкулеза и создание иммунитета от этого недуга. Я предложил отменить вторую ревакцинацию в семь лет, вместо этого использовать специальный тест и таким образом контролировать уровень инфицированности.

- Что содержится в резолюции круглого стола, которую вы приняли?

- Информация о проблеме организации современной программы контроля туберкулезной инфекции у детей и результаты обсуждения двух вопросов. Первый - постепенная отмена ревакцинаций в 7 и 14 лет, потому что эта прививка не исключает шанса подцепить туберкулез и мешает проводить иммунодиагностику. Второй вопрос - постепенная замена реакции Манту на современную диагностику туберкулеза с использованием российского Диаскин-теста, который практически не дает ложноположительных реакций.