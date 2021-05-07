Россияне назвали свои любимые фильмы о Великой Отечественной

Поющая эскадрилья из военной драмы Леонида Быкова «В бой идут одни «старики», 1973 год. Фото: Кадр из фильма

Валерий СЮТКИН, певец и композитор:

- Я всегда привожу в пример фильм «В бой идут одни «старики». Без батальных сцен переданы весь накал и величие Победы. В современных фильмах спецэффектов больше, а душевности меньше. Но и такие фильмы нужны. Они формируют правильное впечатление о патриотизме у детей.

Елена ДРАПЕКО, депутат Госдумы, актриса:

- Я каждый год смотрю «Солдатами не рождаются», прекрасный фильм «Подсолнухи». Из современных блестяще сняты «Ржев», «Мы из будущего». Да один «Штрафбат» чего стоит!

Юрий ГРЫМОВ, художественный руководитель театра «Модерн»:

- В современных фильмах о войне я разочарован. Они превратились в приключенческое кино, а это недопустимо. Когда летит пуля, даже красиво в 3D, это не прикольно. Это трагедия! Другое дело советские фильмы. Только не терплю, когда их раскрашивают. Очень люблю «В бой идут одни «старики».

Исмаил ОСМАНОВ, главврач детской городской больницы имени З. А. Башляевой:

- В детстве десятки раз пересматривал пятисерийный фильм «Освобождение». Он мне очень запал в душу. К сожалению, не можем устраивать кинопоказы нашим маленьким пациентам, а очень хотелось бы. Нам нельзя собирать их вместе в одном помещении.

Максим БОКОВ, бывший футболист, тренер молодежной команды ЦСКА:

- Очень понравился «Т-34». Хорошо снят «Белый тигр». Но любимые все равно классические «Офицеры» и «В бой идут одни «старики». Футболистам тоже показываем патриотичное кино для поднятия боевого духа. ЦСКА все-таки! Но им ставим больше не военные, а спортивные фильмы. Из последних очень сильное впечатление произвел «Лев Яшин».

Георгий БОВТ, политолог, ведущий Радио «КП» (97,2 FM):

- Из современного назвать ничего не могу, мне кажется, хорошего сейчас не снимают на эту тему. А мой любимый фильм - «Белорусский вокзал». Специально не пересматриваю, но если наткнусь случайно, то с удовольствием.

Сергей, слушатель Радио «КП» (97,2 FM):

- Все называют «В бой идут одни «старики», но, думаю, «Аты-баты, шли солдаты...» того же Быкова более сильный фильм. А в детстве я взахлеб смотрел «Батальоны просят огня».

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