Бойня в Рио: во время операции бразильской полиции против наркоторговцев погибло 25 человек

Жаркий четверг выдался в бразильском мегаполисе Рио-де-Жанейро, где правоохранительные органы решили навести порядок и прижать местный криминал. Фото: EAST NEWS

Жаркий четверг выдался в бразильском мегаполисе Рио-де-Жанейро, где правоохранительные органы решили навести порядок и прижать местный криминал. Как пишет местное издание "Globo", подразделения гражданской полиции города вступили в перестрелку с оргпреступностью, в результате чего погибло 25 человек, включая одного 45-летнего сотрудника силовых структур.

Сам бой проходил в районе Жакарезинью на севере мегаполиса, но в ходе огневого контакта пострадали даже посетители близлежащего метрополитена, где на одной из станций шальными пулями было ранено 2 пассажира.

Как пишет местное издание "Globo", подразделения гражданской полиции города вступили в перестрелку с оргпреступностью, в результате чего погибло 25 человек, включая одного 45-летнего сотрудника силовых структур. Фото: EAST NEWS

В операции участвовало Управление по защите детей и подростков, у которого была информация, что преступники вовлекают несовершеннолетних в торговлю наркотиками, а также пытаются вербовать их в отряды киллеров и грабителей.

Одновременно со стрельбой полицейских встретили и взрывы сопротивляющихся бандитов. Дело в том, что противостояли представителям власти члены ОПГ "Красная команда", которая является главной мафиозной структурой Рио-де-Жайнейро, действующей в Жакарезинью. Сами "гангстеры" использовали баррикады и серьезное вооружение, чтобы дать отпор полиции.

По оценке местных СМИ, это столкновение привело к самому большому числу жертв, погибших в ходе одной полицейской операции за последние 5 лет. Фото: EAST NEWS

По оценке местных СМИ, это столкновение привело к самому большому числу жертв, погибших в ходе одной полицейской операции за последние 5 лет. При этом, начиная с прошлого года, когда в Бразилии разразилась эпидемия коронавируса, силовики не проводили крупных облав на банды, так как Верховный уголовный суд запретил "зачистки" трущоб, называемых фавелами, в период карантина за исключением отлагательных обстоятельств.