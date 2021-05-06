Экспозиция развернута в оживлённом месте, у выхода из метро «Чистые пруды», у памятника Грибоедову. Фото: Адиль Сариев, пресс-служба Посольства РК в Москве

В центре российской столицы, на Чистопрудном бульваре, открылась фотовыставка, посвящённая 30-летию Независимости Казахстана и Дню Победы. В церемонии открытия приняли участие посол Республики Казахстан в Российской Федерации Ермек Кошербаев и глава управы Басманного района Москвы Ирина Лесных.

Экспозиция развернута в оживлённом месте, у выхода из метро «Чистые пруды», у памятника Грибоедову.

16 двусторонних стендов украшают фотографии из архивов Фонда Нурсултана Назарбаева, Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан, Военно-исторического музея Национального военно-патриотического центра Вооружённых сил Казахстана, акционерного общества Kazakh Tourism. Документы знакомят прохожих с достижениями Казахстана за три десятилетия независимости, с туристическими объектами республики, с основными вехами российско-казахстанских отношений и, конечно, с подвигами казахстанцев на полях Второй Мировой войны и в тылу.

Казахстан в фотографиях и документах под открытым небом. Фото: Адиль Сариев, пресс-служба Посольства РК в Москве

Посол Казахстана поблагодарил главу Басманного района Москвы за помощь в организации фотовыставки, подчеркнул её значимость в культурно-гуманитарной жизни двух стран. Он напомнил, что в годы войны Казахстан отправил на фронт 1 млн. 200 тыс. бойцов, из которых более 600 тыс. не вернулись к родным очагам. Республика снабжала фронт вооружением, боеприпасами, продовольствием и одеждой.

Ермек Кошербаев отметил, что казахстанско-российское сотрудничество имеет многоплановый характер и динамично расширяется. «Сегодня в Казахстане открываются совместные предприятия по сборке грузовых автомобилей, тракторов, вместе создаются заводы в области нефтехимии, производства бутадиена, шин и другой продукции», – сказал посол.

Он подчеркнул, что в канун Дня Победы очень важно передавать, особенно молодому поколению, историческую правду о подвигах предков. Кошербаев надеется, что выставка будет интересной и познавательной для москвичей и гостей столицы. По его мнению, даже в эпоху бурного развития цифровых технологий традиционный формат фотостендов остаётся востребованным.

В Москве открылась фотовыставка, посвящённая 30-летию Независимости Республики Казахстан и наступающему Дню Победы. Фото: Адиль Сариев, пресс-служба Посольства РК в Москве

Сердце Евразии

Одна из секций выставки называется «Казахстан – сердце Евразии». Здесь представлены основополагающие документы, рассказывающие об этапах создания и выстраивания независимого государства с современной экономикой и развитой социальной сферой, об исторической роли Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, фотографии и документы, относящиеся к важнейшим международным договорам республики, например, подписанному по инициативе Назарбаева в октябре 2000 года договору об учреждении Евразийского экономического сообщества ЕврАзЭС, ставшему стержнем формирования единого экономического пространства СНГ.

Здесь же представлена инфографика, рассказывающая о территории (2724,9 тыс. кв.км) , численности населения (почти 19 млн чел.) и этническом составе Республики Казахстан (68% казахи, 19,3% русские, 3,2% узбеки, 1:5% украинцы, 1,5% уйгуры, 1,1% татары, 1% немцы, 5% -другие народности).

Посетители выставки могут полюбоваться фотографиями природных и рукотворных достопримечательностей Казахстана. Это – «столица мира и согласия» Нур-Султан, утопающая в зелени и окружённая горами бывшая столица страны Алматы, национальный парк Бурабай (Боровое), экзотический Коргалыжский заповедник и высокогорное озеро Кайынды, Чарынский каньон в Тянь-Шаньских горных ответвлениях, который сравнивают с Большим каньоном в США, и «жемчужина Великого Шёлкового пути» древний город Туркестан с множеством уникальных памятников истории.

Отдельный стенд повествует о «дружбе, проверенной временем» Казахстана и России, о межрегиональном сотрудничестве двух стран и встречах их лидеров.

Международной политике Казахстана посвящён также стенд, на котором представлены документы о членстве республики в Организации Договора о коллективной безопасности ОДКБ, Шанхайской организации сотрудничества ШОС, в Евразийском Союзе, о котором уже говорилось.

«Сберечь дух взаимной выручки и братства»

Однако самыми актуальными в эти предпраздничные дни, без сомнений, являются фотодокументы о подвиге народа Казахской ССР в суровые годы войны. На стенде, названном «Отступать некуда, позади – Москва», выставлены фотографии военных будней легендарной 316-й стрелковой краснознаменной дивизии генерала Ивана Панфилова, сформированной летом 1941 года в Алма-Ате и завоевавшей бессмертие в боях под Москвой.

Отдельный стенд посвящён Бауыржану Момышулы, воевавшему под командованием генерал-майора Панфилова. Обороняя столицу, Момышулы участвовал в 27 боях. Он стал героем знаменитой повести Александра Бека «Волоколамское шоссе». После войны полковник Момышулы преподавал в военных ВУЗах, написал несколько книг.

На выставке можно увидеть фотографии Героя Советского Союза, снайпера Алии Молдагуловой. В 1943 году 17-летняя Алия ушла на фронт добровольцем, она сражалась в составе 54-й стрелковой бригады 22-й армии и поразила меткими выстрелами десятки фашистов. Кстати, имя героини в России носят улицы в Москве и Санкт-Петербурге, а также и московская школа № 402, где Молдагуловой посвящён музей. По его залам можно совершить виртуальную экскурсию и узнать больше о юной воительнице, в январе 1944 года шагнувшей в вечность со словами «Братья, солдаты, за мной!».

По соседству представлены документы очаровательной девушки Хыйуаз Доспановой, штурмана ночного бомбардировщика. Хыйуаз ушла на фронт добровольцем в 19 лет, она прошла ускоренный курс обучения в Энгельсской военной авиационной школе пилотов, сражалась на Южном фронте, Северном Кавказе, в Закавказье, Украине и Белоруссии. Дважды отважная лётчица была тяжело ранена, но оба раза вновь возвращалась в строй и встретила Победу под Берлином.

На выставке также можно увидеть фотоснимки бойца из Казахстана Ракымжана Кошкарбаева, который вместе с красноармейцем Григорием Булатовым во время штурма Берлина первым водрузил красное знамя на лестнице главного входа в здание Рейхстага 30 апреля 1945 года.

Другие стенды повествуют о трудовом подвиге народа Казахстана в военные годы. В республику было эвакуировано порядка 1,5 млн человек. Привезённые из западных областей Советского Союза предприятия производили здесь оборонную продукцию. В 1941-1945 годах в Казахстане было построено 460 предприятий, республика давала 85% свинца, 35% меди, 60% молибдена, 65% висмута, 79% полиметаллических руд. Шахтёры Караганды за годы войны выдали 34 млн. тонн угля, на 39% возросла добыча нефти.

Казахстан сыграл ключевую роль в снабжении советской армии. Из казахстанского свинца были отлиты 9 из 10 пуль, республика отправила на фронт 1 500 вагонов одежды и продуктов питания. Что же касается непосредственного участия в боевых схватках, то посетители выставки узнают, что за годы Великой Отечественной войны в Казахстане было сформировано 12 стрелковых, 4 кавалерийские дивизии, 7 бригад и 50 полков.

Открывая выставку, посол республики Ермек Кошербаев подчеркнул: «Это страница истории, которая объединяет наши народы. Это основа для сохранения и развития нашего сотрудничества между нашими государствами. Сегодня очень важно сберечь тот дух взаимной выручки и братства, когда народы наших стран боролись за мир и свободу».

Остаётся добавить, что выставка организована посольством Казахстана в России при поддержке Фонда Нурсултана Назарбаева, она продлится до 16 мая.