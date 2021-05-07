За «коммуналку» можно платить меньше

Современные технологии помогут сделать жилое здание экономным.

Квартплата из года в год растет. А качество коммунальных услуг при этом не всегда устраивает жителей. Некоторые жалуются и добиваются уменьшения суммы в квитанции. Пока таких случаев немного, но все-таки сдвинуть проблему с мертвой точки вполне по силам. С конкретными предложениями выступила на открытой дискуссии «Снижение платы за услуги ЖКХ: реальность или вымысел?» член Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева (на фото справа).

«На мой взгляд, ежегодное повышение тарифов - это порочная практика нашего ЖКХ, - считает Разворотнева. - Предлагаю отдать установку тарифов на откуп регионам. Пора отказаться на централизованном уровне повышать тарифы на коммунальные услуги. Пусть каждый регион сам решает, а не в один момент по всей стране. Если надо прибавить тариф, тогда обозначьте, что за этот прибавленный тариф будете делать - запускать программы энергосбережения, ремонтировать сети. Если сейчас прибавили цену, то когда-то эти мероприятия должны дать эффект, и тарифы снизятся или перестанут расти».

В ДОМЕ ДАЖЕ СТЕНЫ ПОМОГУТ СЭКОНОМИТЬ

Эксперт предложила создать в Москве программу улучшения состояния многоквартирных домов и повышения их энергоэффективности. С помощью современных технологий жилое здание может само стать экономным. «Умная» начинка от квартирных счетчиков до автоматических общедомовых систем поможет жильцам меньше тратиться на квартплату. При этом новая программа энергоэффективности, по мнению эксперта, должна отличаться от действующей в Москве сейчас.

«Так не пойдет, когда фасады утепляют, а аппаратуру, которая по погоде регулирует поступление тепла в дом, не ставят, - сказала Светлана Разворотнева. - Москве давно пора вкладываться в многоквартирные дома, не только в благоустройство и создание общественных пространств. Потому что наши дома - это не только качество жизни людей, это их кошелек».

Кроме того, член Общественной палаты предложила внести изменение в федеральное постановление № 18, по которому Фонд содействия реформирования ЖКХ может напрямую оказывать помощь тем собственникам, которые провели в своем доме энергоэффективный капремонт.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ДОБИТЬСЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНАХ ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО

Во время дискуссии эксперт озвучила еще несколько инициатив. Например, оплату за услуги ЖКХ перечислять не автоматически, а после подписания акта приемки полученных услуг уполномоченным представителем от жильцов. «А для этого нужен контроль со стороны жителей, - отметила Светлана Разворотнева. - Нужно проверять монополистов - поставщиков услуг при оплате. Сейчас практически невозможно узнать, какое количество тепла реально использовано в доме и как оно посчитано. Если это сделать, то можно сэкономить до 20 процентов платежки».

Член Общественной палаты уверена, что добиться снижения платы за услуги ЖКХ в масштабах страны реально, если влиять на принятие решений на законодательном уровне. «Поэтому я подала документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия», - заявила Разворотнева. - Считаю, что изменить систему ЖКХ можно, работая депутатом в Госдуме. Наш центр «ЖКХ Контроль» подписал соглашение о взаимодействии с партией. Мы вместе добивались и добились, например, продления государственной программы переселения из аварийного жилья».

ПОЛЕЗНЫЙ АДРЕС

Желающие проверить платежи за услуги ЖКХ в своем доме и уменьшить сумму в квитанции могут обратиться в центр «ЖКХ Контроль», возглавляемый Светланой Разворотневой. Заявку на бесплатную консультацию можно заполнить с помощью специальной формы на сайте http://gkhkontrol.ru/energoeffektivnost.