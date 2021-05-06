«Насте надо потерпеть»: звездный нумеролог рассказала, что спасет брак Ивлеевой и Элджея

Так неужели брак популярной блогерши и рэпера рухнул всего через два года? Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Слухи о расставании одной из самых ярких пар шоу-бизнеса, которой благоволит сама Примадонна, с каждым днем все больше становятся похожи на правду. Сначала Настя Ивлеева стала реже появляться в Сети, объяснив свое отсутствие личными проблемами, о которых пока не готова говорить. Затем кто-то из «доброжелателей» слил блогерам новость о грядущем бракоразводном процессе, а теперь уже оба супруга, изредка публикуя фото в Инстаграме, позируют без обручальных колец…

Так неужели брак популярной блогерши и рэпера рухнул всего через два года? Об этом «Комсомолка» спросила звездного нумеролога Клару Кузденбаеву, которая точно рассчитала рождение ребенка у Филиппа Киркорова, бронзу "Евровидения" у Сергея Лазарева и попадание Полины Гагариной в тройку лидеров, свадьбу Лизы Арзамасовой с мужчиной намного старше, а также брак Потапа и Насти. И как считает наш эксперт, у семьи Ивлеевой и Элджея (настоящее имя Алексей Узенюк. – Ред.) еще есть шансы.

- Настя родилась 8 марта 1991 года – в нумерологии это «день несоответствия». Она - носитель знака миротворца и знака власти: из таких людей получаются хорошие руководители, - отмечает Клара Кузденбаева. - Любит командовать и подчинять, характер волевой. Большая труженица, может работать сутками, к тому же удачлива и талантлива, обладает развитой интуицией. Главная проблема в том, что Настя постоянно сомневается, кроме того, в течение дня у нее могут проявляться перепады настроения, вплоть до деспотизма. От этих перепадов она и сама страдает, скатывается в самобичевание и самоедство. А на самом деле, Насте от природы не хватает энергии, поэтому ей надо заниматься духовными практиками и медитациями.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева.

По словам эксперта, муж для Ивлеевой – донор энергии.

- Алексей родился 9 июля 1994 года – это «день удивления». Он носитель так называемого «тысячного знака»: таким, как он, среднего пути не дано – либо наверху, либо внизу. Поэтому лениться ему противопоказано, - продолжает звездный нумеролог. - Человек он талантливый, обладает огромными аналитическими способностями, и как следствие,- гордыней и чувством превосходства. Про таких говорят «горе от ума». Его мозг все время работает в режиме повышенной активности, в голове звучит масса диалогов, которыми ему самому сложно управлять. Алексей одновременно может думать о нескольких вещах, поэтому окружающим порой сложно его понять. Да и ему интересно далеко не со всеми. С одной стороны, он человек гениальный, а с другой – со своими странностями, о которых знают только близкие.

По расчетам Клары Кузденбаевой, сегодня ситуация близка к разводу, потому что любые отношения – это обмен энергией, а Элджей сейчас находится на спаде: до дня рождения в июле у него продолжается минусовой период.

- В их отношениях, как ни странно, Настя проявляет чувствительность, а Алексей – жесткость. Поэтому ей не хватает душевного тепла, - уверена эксперт. - Как донор, он сейчас просто не может дать необходимую энергию своей жене. Но после дня рождения ситуация выровняется: в 27 лет Алексея ждет слава, успех, популярность и… рождение сына. Так что если Настя немного потерпит, их семья будет спасена. Кстати, у Ивлеевой сейчас год подъема, и этот успешный период продлится до 34 лет. Настя относится к той категории женщин, которые приносят партнеру удачу. Поэтому для Алексея она талисман, с ней в его жизни появился фарт. Как жена, хозяйка и мать, Анастасия очень хороша: у нее ярко выражена семейная линия. А вот Алексей семьянин никудышный.

Напомним, Ивлеева и Элджей втайне от всех поженились летом 2019-го после года романа. Известно, что близкие друзья отговаривали звезду "Орла и решки" от этого шага: мол, рэпер еще не нагулялся, к семье и детям не готов... Тогда он был на гребне успеха: выпустил несколько хитов подряд и собирал полные залы в ночных клубах. Однако, в процессе семейной жизни на фоне жены Элджей как-то померк: пока она запускала новые шоу, рекламировала чипсы и внедрялась в тусовку шоу-бизнеса, он покупал новые машины, а вот о музыке почему-то совсем забыл.

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