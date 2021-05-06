Ольга Бузова прикована к постели после тяжелой операции: шокирующие детали о состоянии певицы

Ольга Бузова второй день находится в реанимации Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ольга Бузова начала записывать душераздирающие видео из реанимации. На них поющая ведущая трижды успела сменить наряд. Звезда "Дома-2" обращается к поклонникам в слезах и еле говорит, ее язык заплетается. Но самое страшное - артистка прикована к кровати и постоянно рыдает.

Ольга Бузова второй день находится в реанимации. Певице сделали операцию, после которой она не может встать. Артистка начала писать видео одно за другим. Полные трагедии и драматизма ролики способны растопить самые черствые сердечки. Слезы градом, заплетающийся язык и признание в любви к поклонникам - вот основные лейтмотивы трогательных заявлений вокалистки.

При этом, даже находясь в тяжелом состоянии, Бузова меняет наряды и поправляет макияж. Так, в самом первом видео она предстает в серой пижамке. А во втором ролике на Оле - роковая сетка. Третье видео вернуло все на круги своя. Бузова переоделась в трикотажную пижамку.

На первом видео на щеках певицы заметен румянец, а к третьей партии на лице у Ольги появились еле заметные синяки под глазами. Ее густые брови напоминают брови Манижи. Неизменной осталась прическа - кокетливые косички школьницы Оля периодически теребит тонкими пальцами.

Ольга Бузова начала записывать душераздирающие видео из реанимации

"То ли это наркоз, то ли что, я постоянно плачу и не могу встать с кровати. Очень сильная слабость, температура поднялась. Думала, станет легче, вам все расскажу, но легче не становится. Самое страшное позади. Спасибо всем за добрые слова. Ваша Оля", - рыдая, произнесла исполнительница хита "Мало половин". И вытерла слезы окровавленным платком. А потом прижала к груди плюшевого коричневого медвежонка и тяжело вздохнула.

После этого она показала, как ей вводят в вену обезболивающее. Оля прохрипела: "А на долго хватает его?". На что медсестра ответила: "Обезболивающего? Часов на пять".