Россияне уступили канадцам 3:5. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хоккеисты юниорской сборной России смогли выиграть серебряные медали на втором чемпионате мира подряд. Если в 2019 году наши уступили шведам, то теперь же в поединке с громкой афишей уступили в напряженном поединке Канаде со счетом 3:5. Турнир проходил в американском штате Техас и сложился неплохо для команды под началом тренера Альберта Лещева.

Наша игра с канадцами проходила по довольно драматичному сценарию. Начиналось-то все очень хорошо для россиян. На 5-й минуте поединка лучший форвард этого чемпионата мира Матвей Мичков открыл счет в поединке. На 15-й Конор Бедард позволил канадцам сократить отставание, уравняв счет на табло - 1:1. До конца стартового периода команды успели обменяться бросками. На шайбу Бучельникова североамериканцы ответили шайбой Райта. Итог первого периода - достаточно бодрые 2:2 на табло.

Во втором периоде наши смотрелись ни чуть ни хуже канадцев. Но шайбу забросить им не удалось ну вот никак. А те же - были дважды точны. На 24-й Отманн после прорыва по флангу забросил третью шайбу. А на 36-й Станковен, кажется, "зарешал" весь финальный поединок, сделав счет 4:2. Так и ушли команды на второй перерыв в этой встрече.

Начавшийся довольно спокойно третий период поединка все-таки ознаменовался нашей шайбой! Защитник сборной России Грудинин на 49-й минуте сократил разрыв до минимума - 4:3. Он остался без присмотра на "пятачке" канадцев и когда у ворот была куча-мала из игроков обеих команд, именно он смог вернуть интригу в этот матч.

За минуту до конца основного времени матча россияне решаются снять вратаря. И Шейн Райт окончательно снимает на 59-й минуте все вопросы о победителе матча, забрасывая пятую шайбу в пустые ворота. Итог финального матча ЮЧМ-2021 - Канада победила Россию 5:3 в основное время.

Сборная России второй юниорский ЧМ подряд выигрывает серебро, а Канада - впервые с 2013 года становится чемпионом мира. По итогам турнира лучшим нападающим стал Матвей Мичков, и он же - самым полезным игроком чемпионата (MVP).