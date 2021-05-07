Псаки признала, что запрещает Байдену общаться с прессой

О рекомендациях Псаки Байден проговорился сам Фото: REUTERS

Глава пресс-службы Белого Дома Дженнифер Псаки признала, что не рекомендует президенту США Джо Байдену вступать в незапланированные контакты с журналистами, передает FoxNews.

Подобного рода подозрения были у сотрудников прессы и ранее: Байден за все время своего президентства провел лишь одну пресс-конференцию, а на разного рода мероприятиях методично уклоняется от вопросов журналистов.

О рекомендациях Псаки Байден проговорился сам: в коридоре своей резиденции он случайно пересекся с журналистом CNN, задавшим ему один вопрос, касавшийся повышения минимальной заработной платы в стране.

Ответив представителю СМИ, президент сказал ему, что наверняка их встреча «вызовет у Псаки сильную изжогу», поскольку она выступает против незапланированных контактов главы государства с прессой.

Псаки признала, что подобного рода политика проводится возглавляемым ею департаментом, чтобы «президент мог концентрироваться на таких важных вопросах, как восстановление экономики и борьба с коронавирусом». При этом Псаки оставила за своим боссом право «делать то, что он хочет, потому что он – президент Соединенных Штатов».