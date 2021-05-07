Что произошло после матча Канада - Россия

Россия - вице-чемпион мира по хоккею 2021 среди юниоров. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Юниорский чемпионат мира по хоккею 2021 года завершился для российской команды вторым серебром подряд. В 2019 году россияне стали вторыми на турнире в Швеции, теперь же наши - вице-чемпионы мира по хоккею среди юниоров 2021 года в США. В финале россияне уступили канадцам со счетом 3:5.

По итогам ЮЧМ-2021 самым ценным игроком турнира и лучшим форвадом чемпионата стал россиянин Матвей Мичков. Он - главная звезда ЧМ в составе нашей команды.

- Не могу найти утешения в том, что я провел здорово турнир. Мы ехали сюда только за золотом, серебро — не самый удачный для нас результат. Уверен, что у нас все впереди. Мы приедем еще сильнее и обязательно выиграем золото, - приводит слова Мичкова портал Sport24.

Говоря же о главной звезде канадцев, Конноре Бедарде, Мичков отметил:

- Думал ли я о будущей встрече с Коннором Бедардом? Все возможно. Я пока об этом не думал. Этот парень выиграл золото, а мы на втором месте.

При этом, лидер атак российской команды настроен весьма решительно - хочется взять реванш и одержать победу на чемпионате мира:

- Ребята бились, никого нельзя упрекнуть в поражении. Поздравляю Коннора с победой. Надеюсь, мы скоро вернёмся и отыграемся за это поражение.

В свою очередь, главный тренер сборной России Альберт Лещев после поединка признался:

- Снимаю перед ребятами шляпу, играли с русским характером. Они играли сегодня за страну. Мне за них не стыдно. Этот матч был очень хорошим. Я не считаю, что Канада перехватила инициативу, просто в каких-то моментах мы потеряли концентрацию.

Наставник юниорской сборной Канады Дэйв Барр после матча сказал, в свою очередь, что российская команда сильна. Ведь именно в матче с нашими канадцам пришлось дважды отыгрываться в счете:

- Мы знали, что однажды это случится и мы пропустим первыми. Я даже думал сказать об этом ребятам перед матчем, но решил, что не стоит забивать им голову плохими мыслями. В первом перерыве поговорили о том, что не надо менять свою игру, когда уступаешь в счёте. Такое может случиться, мы играем с сильным соперником, надо просто выходить и делать то, что должны, стараться вернуться в игру, - цитирует тренера канадцев портал Чемпионат.

А вот форвард нашей команды Никита Чибриков после поединка сказал, что канадцам удалось поймать нас на ошибке. Совсем небольшой. Но за счет этого и была добыта победа, уверен хоккеист российской команды:

- Не знаю, что Канаде удалось сделать лучше во втором периоде, наверное, нашли момент, сыграли на микромоменте. В таких матчах нельзя ошибаться. Не знаю насчёт усталости, все ребята выкладывались на полную. Может быть, физические факторы сыграли, - приводит слова Чибрикова Sport24.

Между тем, главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещев получил еще один шанс проявить себя. Он будет помогать нашей главной команде на предстоящем ЧМ-2021, сообщил Чемпионат.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею 2021 пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Сборной России предстоят матчи против Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии. Первая встреча - 21 числа против Чехии. А уже на следующий день - матч против британцев. В 2020 году ЧМ, напомним, не проводился из-за коронавируса. А в 2019 году наши заняли третье место.

СТАТИСТИКА ФИНАЛЬНОГО МАТЧА ЮЧМ-2021 КАНАДА - РОССИЯ

ЮЧМ-2021. Финал. Канада - Россия - 5:3 (2:2; 2:0; 1:1)

7 мая, Фриско, "Comerica Center"

Шайбы: 0:1 Мичков (Лазутин, Полтапов) 5:13, 1:1 Бедард (Кюлманс, Стиллман) 15:59, 1:2 Бучельников (Мичков) 18:05, 2:2 Райт (Зеллвегер) 19:15, ГБ, 3:2 Отманн (Дель Мастро) 24:42, 4:2 Станковен (Кларк, Райт) 36:39, 4:3 Грудинин (Мичков) 49:37, ГБ, 5:3 Райт (Бедард) 59:20, ПВ

Вратари: Годро - Иванов,

Броски в створ: 34-34,

Штраф: 10-6