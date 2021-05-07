Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Повышение касается кредитов на квартиры и в новостройках, и на вторичном рынке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сбербанк первым поднял ставки по займам на покупку жилья после двухэтапного повышения ключевой ставки Центробанком с 4,25 до 5%.

- С сегодняшнего дня ипотечная ставка повысилась на 0,4%, - сообщили в сервисе Сбербанка «ДомКлик». - Это касается кредитов на квартиры в новостройках и на вторичном рынке. Программы «Господдержка-2020» в Сбербанке действуют по тем же ставкам от 5,75%.

Так, минимальная стоимость ипотеки со всеми льготами и бонусами на готовую квартиру теперь составляет 7,7%, рефинансирование — от 7,9%.

Вместе с тем Сбербанк поднял ставку по одному из вкладов до 5% годовых.

По мнению экспертов, подорожание ипотеки в крупнейшем банке страны, который выдает около половины всех кредитов на жилье, может остановить рост цен на недвижимость.

Напомним, в марте 2021 года в ходе очередного заседания совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике было принято решение поднять ключевую ставку с 4,25% до 4,5%. Впервые с начала кризиса ЦБ пошел на повышение. На следующем заседании регулятора в апреле 2021 года ключевую ставку подняли сразу на 0,5% до 5%. Это было сделано из-за резкого роста цен в стране.