Не меньше 120 тысяч: Россияне рассказали, какая зарплата должна быть у шахтеров, инженеров и пожарных

Среди профессионалов своего дела, которым не доплачивают, названы шахтеры, инженеры, разнорабочие Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Представители каких профессий получают незаслуженно низкие зарплаты? По мнению россиян, хуже всего дела в этом вопросе обстоят у преподавателей и учителей, получающих копеечные оклады за незаменимый труд. На втором месте по несправедливости оплаты труда стоят врачи. На третьей ступени ученые, за ними пожарные и спасатели, которым за риск собственной жизнью ради других положены издевательски маленькие зарплаты. Минимум, что должны получать работники таких областей — 120 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики Работа.ру. опросивших более 5000 совершеннолетних россиян.

Среди профессионалов своего дела, которым не доплачивают, названы шахтеры, инженеры, разнорабочие (смотри КОНКРЕТНО). Меньше всего наших граждан заботит небольшое жалование чиновников. Опрошенные считают, что больше всего из названных должны зарабатывать шахтеры — 134 тыс. руб., а также инженеры (132 тыс. руб.) и ученые (130 тыс. руб.).

КОНКРЕТНО

Представители каких профессий получают незаслуженно мало?

Преподаватели — 64%

Врачи — 58%

Ученые — 36%

Спасатели и пожарные — 33%

Шахтеры — 26%

Инженеры — 25%

Разнорабочие — 22%

Продавцы — 18%

Грузчики — 18%

Слесари — 16%

Водители — 14%

Электрики — 12%

Строители — 11%

Механики — 6%

Чиновники — 1%

Другое — 8%

Сколько они должны получать, по вашему мнению?

Шахтеры - 134 600 рублей

Инженеры - 132 700 рублей

Ученые - 130 800 рублей

Спасатели и пожарные - 126 900 рублей

Врачи - 122 800 рублей

Преподаватели - 120 700 рублей

Разнорабочие - 97 700 рублей

По данным Работа.ру.