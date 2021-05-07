«География подвига»: «Единая Россия» организовала в соцсетях акцию в память о местах, связанных с событиями Великой Отечественной

К акции уже присоединились тысячи человек. Среди них — первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, который рассказал о роли Удмуртии в Великой Отечественной войне.

«ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ СВЯЩЕННА»

«В начале войны в республику было эвакуировано более 50 предприятий. Они направили на фронт 11 миллионов винтовок, 213 тысяч пулеметов, авиапушки, противотанковые ружья, пистолеты, - напомнил политик. - Без устали трудились жители села — 900 тысяч тонн хлеба было направлено на фронт. Жители Удмуртской республики собрали десятки тысяч вещей для наших солдат. С фронта не вернулись 133 тысячи местных. 101 стал Героем Советского союза. География Подвига неисчислима. Память героев священна».

Заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн рассказал о жизни Самары во время войны — город тогда назывался Куйбышев. Его сделали запасной столицей страны в связи с реальной угрозой захвата Москвы.

«Сюда были переведены аппараты наркоматов, центральных посольств и диппредставительств. Редакции центральных газет, ТАСС, Совинформбюро. В Куйбышеве работала труппа Большого театра, заканчивал работу над седьмой «блокадной» симфонией Дмитрий Шостакович», — сообщил Александр Хинштейн.

Руководитель рабочей группы Генсовета «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский поделился историей, связанной с поселком Хужир на острове Ольхон в Иркутской области. Здесь установлен памятник рыбачке.

«Во время Великой Отечественной в Хужире работал Маломорский рыбзавод. Здесь делали консервы, которые отправляли на фронт. На заводе работали в основном женщины. В честь девушки, которая добывала для фронта рыбу, здесь и стоит памятник рыбачке», — рассказал Александр Якубовский.

Координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа», депутат Госдумы, секретарь Чувашского регионального отделения партии Алена Аршинова рассказала о летчице Елене Крутовой — сейчас в Новочебоксарске есть улица, названная ее именем, а на доме № 10 установлена мраморная мемориальная плита.

«На фронт она попала в мае 1942 года. В ночь с 31 июля на 1 августа 1943 года в составе эскадрильи Татьяны Макаровой экипаж Крутовой — Саликовой вылетел на боевое задание и был сбит, лётчицы погибли. Жене было всего 22. За год на фронте Женя успела совершить 102 боевых вылета. Её посмертно наградили орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени», — написала Алена Аршинова в соцсетях.

«ОКНА ПОБЕДЫ»

О памятных местах в своих регионах рассказывают жители Ингушетии, Свердловской области, Краснодарского края, Республики Алтай и других регионов. Акция продлится до 9 мая.

К 9 мая «Единая Россия» во всех регионах проводит различные акции: «Субботник на мемориалах Воинской славы», «Звонок ветерану», «Парад у дома ветерана», «География подвига», «Голос Победы». Волонтеры, активисты партии, депутаты всех уровней и участники предварительного голосования навещают ветеранов, поздравляют их с наступающим праздником, передают подарки и помогают по хозяйству.

Вместе с «Волонтерами Победы» они высаживают «Сады памяти», в рамках акции «Палисадник Победы» активисты партии проводят уборку во дворах домов фронтовиков.

Кроме того, «Единая Россия» организует «Парады у домов ветеранов» — они уже прошли в Нижегородской области, Удмуртии и других регионах. Также единороссы принимают участие и во Всероссийской акции «Окна Победы» — люди украшают окна квартир и домов символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов.