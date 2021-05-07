9 мая в "Одноклассниках": передать знамя Победы, примерить праздничную «маску» и посмотреть Парад из 18 городов

ОК запустили сразу несколько сервисов к 9 мая

Пользователи социальной сети Одноклассники в День Победы смогут поделиться историями своей семьи, поздравить близких и вспомнить участников войны. Для этого ОК запустили сразу несколько сервисов к 9 мая: специальный опрос в ленте новостей, «Знамя победы» в разделе Сообщений, а также праздничную маску в сервисе Моменты и фоторамку для главной страницы.

В сервисе «Моменты» пользователи смогут украсить фото и видео специальной праздничной виртуальной маской «С Днем Победы!». Так пользователи смогут поздравить друг друга и поделиться своими эмоциями от важного дня. Также украсить свою фотографию профиля 9 мая можно будет и с помощью специальной праздничной рамки.

Все публикации будут отмечены специальным хэштегом #МойДеньПобеды

Кроме того, накануне праздника в ленте новостей появится конструктор публикаций, который поможет пользователям рассказать о том, какие чувства они испытывают в День Победы: например, благодарят ветеранов за мир, вспоминают жертв войны или гордятся подвигом героев. Все публикации будут отмечены специальным хэштегом #МойДеньПобеды.

9 мая в Одноклассниках пройдет шествие «Бессмертный полк онлайн». С помощью одноименного приложения пользователи соцсети могут загрузить анкету своего родственника – героя войны, приложив его фотографию. В День Победы снимки пользователей и карточки с информацией об их родных ветеранах попадут в специальную трансляцию. Кроме того, фотографиями своих героев пользователи могут поделиться в своей ленте в ОК и в «Моментах».

9 мая в Одноклассниках пройдет шествие «Бессмертный полк онлайн»

В личных сообщениях пользователи ОК смогут не только обменяться теплыми словами, но и отправить специальную открытку со знаменем Победы – и таким образом более эмоционально и необычно поздравить друзей и близких.

По традиции в Одноклассниках 9 мая пройдут трансляции Парада Победы и праздничного салюта со всей России от ВГТРК. На специальной онлайн-витрине в соцсети будут показаны профессиональные трансляции из 18 городов, в том числе Владивостока, Новосибирска, Екатеринбурга, Самары, Ростова-на-Дону, Калининграда, Санкт-Петербурга и Москвы.

По традиции в Одноклассниках 9 мая пройдут трансляции Парада Победы

Ведущие СМИ также запустили свои проекты в ОК, чтобы поздравить пользователей с Днем победы. РИА Новости проведет марафон детских рисунков. Телеканал «ЧЕ!» соберет свой марафон «Наше мирное небо», участники которого будут публиковать фотографии на фоне неба.