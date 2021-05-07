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Экономика7 мая 2021 13:33

В России приняли новые меры по сдерживанию цен на бензин

Меняются правила биржевых торгов топливом
Елена КРИВЯКИНАЕлена КРИВЯКИНА
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Новое постановление поможет стабилизировать ситуацию на топливном рынке

Новое постановление поможет стабилизировать ситуацию на топливном рынке

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство поддержало независимые АЗС, обязав нефтяников продавать им топливо через биржу по рыночным ценам. Постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Как пояснили в кабмине, эта мера позволит избежать монопольного ценообразования, потому что многие крупные игроки топливного рынка обладают собственной сетью АЗС.

Всего в России через биржу реализуется до 20% от общего объема топлива. Постановление, подписанное премьером, вносит изменения в порядок биржевых торгов топливом. Так, вводится понятие регулярности и равномерности биржевых торгов. Теперь нефтяники должны будут планировать объем реализации топлива на каждом пункте поставки на месяц вперед и поставлять бензин и дизельное топливо не реже, чем раз в 5 торговых дней или в течение 30 дней до начала ремонтов НПЗ.

- Кроме того, торговать через биржу теперь можно с помощью автомобильного транспорта прямо с завода. Это позволит отдельным компаниям отгружать еще больше нефтепродуктов, - пояснили в пресс-службе правительства.

Принятый документ поможет стабилизировать ситуацию на топливном рынке, окажет сдерживающее влияние на общую инфляционную динамику, подчеркивают в правительстве.

Независимые АЗС, то есть не входящие в состав крупных вертикально интегрированных компаний, больше всего пострадали от ситуации на рынке топлива. С конца прошлого года экспортная выручка от реализации нефти растет на фоне подорожания нефти, при этом розничные цены в росте ограничены. Участники рынка жаловались, что маржа бизнеса сократилась до минимальных уровней.

Экономика: Кризис