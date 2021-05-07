Призыв в армию, происки конкурентов или циничный пиар перед Днем Победы: зачем Моргенштерн надел военную форму

Артисту - 23 года, он все еще попадает под призыв. Фото: instagram.com/morgen_shtern

Рэпер Алишер Моргенштерн продолжает генерировать новостную повестку. То получает ежедневную порцию хейта от бойцов ММА, то вдруг пропал и вызвал бурю негодования (почти как застрявшая на больничной койке Ольга Бузова).

В Сети появились странные фото, на которых в военной форме находится отдаленно похожий на Моргенштерна персонаж.

Армейские фото Моргенштерна удивили его поклонников. Фото: instagram.com/morgen_shtern

С одной стороны, артисту — 23 года, и он все еще попадает под призыв. С другой, у него хорошие связи с администрации Башкирии (тесно сотрудничает с Ростиславом Мурзагуловым, главой ОП республики и местным политтехнологом), так что если до сих пор артист не попал в военкомат, то с чего бы вдруг теперь ему там оказаться? А еще на носу День Победы — так что оснований считать фото с рэпером в форме настоящими все меньше. Попытался сыграть на этой ситуации и директор музыканта.

Моргенштерн опять обвел всех вокруг пальца. Фото: стоп-кадр видео

— Пока по мероприятиям мы не берем никакие новые заявки, — объяснил он. — Пока все так. Другие комментарии никакие не готов давать вам. Пока все на стопе.

Армейские вбросы Моргенштерна оказались частью промо-кампании по продвижению нового клипа. Фото: стоп-кадр видео

Но прошло время — и все встало на свои места. Оказалось, что армейские вбросы Моргенштерна всего лишь часть промо-кампании по продвижению нового клипа. Рекламного.

Таким образом Моргенштерн пиарил российскую компьютерную игру War Thunder — до этого проект продвигала Полина Гагарина, спевшая «Кукушку» Цоя в рамках рекламного ролика.

Моргенштерн пляшет на фоне компьютерной графики - самолетов, танков и взрывов. Фото: стоп-кадр видео

В новом клипе, который уже набрал более 2 миллионов просмотров, Моргенштерн пляшет на фоне компьютерной графики — самолетов, танков и взрывов — после чего призывает всех скачивать игру, пока он «примет ванну из бабок».