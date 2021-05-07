Уилл Смит засветил пузо на фото и был закидан рецептами от фанатов Гарика Харламова

Подписчики, в числе которых звезды Голливуда, завалили Уилла лайками и восторженными комментариями Фото: Евгения ГУСЕВА

Ни для кого не секрет, что блестящая физическая форма актеров к съемкам — всего лишь результат экстремальных курсов подготовки. Кубики и прочие бицепсы, что мы видим на экране, вырастают за счет штурмовых методов тренировок, диеты и фармакологической поддержки. Как только проект заканчивается, звезды (примерно все, кроме Дуэйна Джонсона, который качается всю жизнь) возвращаются к привычной форме. Только обычно этого никто, кроме родственников и папарацци, не видит.

Фильм «Али» с Уиллом Смитом в главной роли вышел в 2001 году

Но в этот раз произошло удивительное. Один из апологетов спортивной фигуры на больших экране Уилл Смит, демонстрировавший потрясающую форму в «Али», «Хэнкоке» и других картинах, без стеснения опубликовал селфи, где он выглядит, словно беременный.

Понятно, что актер нарочно выпятил живот, но даже без утрирования четко видно, что Смит давно не был в спортзале: от гипертрофированных дельтоидов, здоровенных рук и развитой грудной клетки не осталось и следа. На фото 52-летний «батя после шашлыков»: с пивным животом, складками на боках и вислой грудью.

На фото - 52-летний «батя после шашлыков». Фото: instagram.com/willsmith

Смелости актера можно только позавидовать. В век, когда принято фотошопить каждое фото, питаться сельдереем и не вылезать из фитнес-центров, Смит показал пример изящной естественности. И подписчики, в числе которых звезды Голливуда, оценили челлендж — и завалили Уилла лайками и восторженными комментариями.

На экране Уилл Смит демонстрировал потрясающую форму. Фото: стоп-кадр видео

Не смог оставаться в стороне и амбассадор фастфуда в России Гарик Харламов. Не стесняющийся полноты комик, который сам с радостью шутит над собственным весом, призвал подписчиков поддержать коллегу из США — и русские люди с радостью откликнулись.

Не стесняющийся полноты комик призвал подписчиков поддержать коллегу из США. Фото: instagram.com/garikkharlamov

По просьбе Харламова в инстаграм Смита посыпались рецепты курника, холодца, блинов на молоке, шашлыка, соленых грибочков и других вкуснейших блюд. Вся Россия желает Уиллу быть счастливым, а не обколотым тестостероном и пузырящимся венами.

К слову, во флешмоб включился еще один знаменитый ЗОЖник Голливуда Марк Уолберг. Звезда «Стрелка» и «Отступников» показал, как набрал 13 кило за три недели.