Названы регионы, где бумажные деньги пока еще популярнее безнала

За наличные в основном покупают продукты, сигареты и алкоголь Фото: Мария ЛЕНЦ

В России подсчитали долю покупок в предприятиях малого и среднего бизнеса по безналу. По данным ИТ-компании «Эвотор», в апреле 2021-го по карте рассчитывались в 56% случаев, прибавив 2% в сравнении с этим же периодом 2020 года.

И далеко не в Москве живут самые активные любители пластика. Наиболее высокая доля безналичного оборота в Ямало-Ненецком автономном округе — 75%. Безналичка примерно также популярна и в Тюменской области — 71% расчетов через карту. И только потом идет Москва (66%), на одном уровне с которой Омская область и Пермский край (смотри КОНКРЕТНО).

Бумажные и металлические деньги выбирают чаще всего на юге России — в Ростовской области. Там карточкой расплачиваются только каждый третий. Наличка также предпочтительнее безнала в Ставрополье, Воронежской и Волгоградской области.

Чаще всего оплату картой предпочитают в салонах красоты, в магазинах непродовольственных товаров и в кафе. За наличные в основном покупают продукты, сигареты и алкоголь.

КОНКРЕТНО

Где реже всего платят картой?

Ростовская область — 32%

Ставропольский край — 46%

Воронежская область — 48%

Волгоградская область — 49%

Где чаще всего платят картой?

Ямало-Ненецкий автономный округ — 75%

Тюменская область — 71%

Омская область — 66%

Пермский край — 66%

Москва — 66%

Санкт-Петербург — 63%

Кемеровская область — 61%

Удмуртия — 60%

Самарская область — 59%

Новосибирская область — 58%

Свердловская область — 58%

Калининградская область — 58%

Саратовская область — 56%

Красноярский край — 56%

Оренбургская область — 55%

Челябинская область — 54%

Татарстан — 52%

Краснодарский край — 51%

По данным ИТ-компании «Эвотор».

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