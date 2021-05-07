Тест «КП»: Проверь, какой из тебя фанат кинотеатра "Художественный"

"Художественный" открылся после многолетней реконструкции

Когда говорят о памяти места - любят приводит в пример зарубежье. Например, Дублин, где поклонники Джойса легко отыщут аптеку, где Блум покупал лимонное мыло и смогут купить то самое мыло.

Но и в Москве остались легендарные места, сохранившие свое первоначальное назначение. Одно из них - кинотеатр "Художественный", в который ходили еще Лев Толстой и Сергей Есенин.

Ровно месяц назад, 7 апреля 2021 года "Художественный" открылся после многолетней реконструкции и теперь в него стремится попасть вся Москва.

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