Первые кадры приквела «Игры престолов»: предки Дейенерис разговаривают в пустоши, Морской Змей бдит у воды

Сериал «Игра престолов» закончился в 2019 году

В 2019 году закончился сериал «Игра престолов». Но такое прибыльное дело, конечно, не может умереть. Компания HBO продолжает работу сразу над несколькими сериалами, сюжетно связанными с фэнтези-сагой. Один из них — «Дом дракона», работа над которым продолжается уже несколько месяцев в Англии.

Проект станет приквелом «Игры престолов», ведь его действие развивается за 300 лет до описанных в «ИП» событий и показывает, как род Тарагриенов, из которого и вышла всем известная Дейенерис (Эмилия Кларк), боролся за власть.

«Дом дракона» сюжетно связан с фэнтези-сагой

На днях HBO опубликовал первые кадры со съемок проекта. В них угадывается стилистика «Игры престолов»: костюмы и натура, на фоне которой сняты герои, до боли в сердце знакомы фанатам сериала.

В пустоши и с длинными белыми волосами показаны Мэтт Смит и Эмма Д'Арси. Первый исполняет роль «порочного принца» Деймона Таргариена, младшего брата короля Визериса I, вторая — его жену, принцессу Рейниру, наследницу короля Визериса I и единокровная сестра короля Эйгона II. У нее тоже есть дракон — точнее, драконица Сиракс. Это предки Дейенерис.

Действие развивается за 300 лет до описанных в «Игре престолов» событий

На камнях у воды стоит Стив Туссен — он играет лорда Корлиса Велариона, мужа Рейнис Тарагриен, известного как Морской Змей.

В первых кадрах со съемок проекта угадывается стилистика «Игры престолов»

Оливии Кук, которая выглядит слегка озабоченно, выпала роль королевы Алисенты Хайтауэр, матери четверых детей и второй жены Визериса I; Рису Ивансу — образ Отто Хайтауэра, десницы трех королей.

Ожидается, что проект выйдет на платформе HBO в 2022 году

Шоураннером проекта назначен Мигель Сапочник, работавший над пятым, шестым и восьмым сезонами канонической версией «Игры престолов» (а еще «Доктором Хаусом», «Настоящим детективом» и «Играми разума») — он же снимет несколько серий «Дома драконов». Ожидается, что проект выйдет на платформе HBO в 2022 году.