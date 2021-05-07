Лукашенко согласился на досрочные выборы. Но с одним условием

Президент Белоруссии сделал сенсационное заявление Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко, который с осени отбивается от атак с Запада после выборов главы государства и требований провести перевыборы, сделал сенсационное заявление. Что он, мол, готов пойти навстречу требованиям и самой белорусской оппозиции, и поддерживающего ее извне коллективного Запада. Но исключительно при одном условии.

- Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу всё, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов, - заявил Лукашенко. И тут же выставил тот самый пункт, достаточный и необходимый для этого. - Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы.

Оппозиция и Запад уже готовы были расплыться в торжествующей ухмылке, как тут и случилось это самое «вдруг»… Совсем, как в старой советской кинокомедии: «Как хорошо начиналось – вызываем в Москву… и как скверно кончилось — самодеятельность».

Спрашивается, а при чем тут выборы президента США? Где Минск, а где Вашингтон, и каким образом одно связано с другим. Сам же Лукашенко и объяснил причинно-следственную связь, вспомнив, как проходили выборы президента в США. Мол, «люди голосовали по почте, бюллетени с подписями за Дональда Трампа выбрасывались в урны». В общем, если выборы в Белоруссии, как стали утверждать на Западе, были непрозрачными и нечестными, то что тогда говорить о процессе избрания президента в самих США.

- Они вытерли ноги о действующего президента. Они до сих пор ему в этом «Твиттере» не дают слова сказать. Они тогда его заблокировали. Какой же доступ к средствам массовой информации? – возмутился Лукашенко. И кто скажет, что он неправ или в хоть в чем-то солгал. Все правда, как оно есть.

При этом, всем понятно, что ни на какие параллели в Вашингтоне не согласятся. Конечно, все понимают, что АГЛ – для многих не подарочек из-под елочки на Рождество. Но вот реальной альтернативы ему в Белоруссии по-прежнему нет. А чем заканчиваются выборы от противного, прекрасно показали соседи Белоруссии на Украине. Протестное голосование за Зеленского привело к тому, что вместо «противного» пришел, как считают сами украинцы, еще «более противный». У Байдена шансы на успех в случае повторных выборов, кстати, существенно пониже будут, чем у Лукашенко.

Александр Григорьевич прекрасно понимает, что его спич не будет иметь никаких последствий, и в Вашингтоне на него не ответят. Там даже бровью не поведут в ответ на предложение из Минска. Но троллинг у Лукашенко получился зачетный. 80-го уровня, не меньше.

Как принято говорить у нынешней молодежи – «зачот».