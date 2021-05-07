Брошенный Дава ответил на мольбы навестить Ольгу Бузову в больнице

Ольга Бузова третьи сутки находится в больнице. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга Бузова третьи сутки находится в больнице. Звезда "Дома-2" хранит интригу и не сообщает причину своей госпитализации. Она лишь заявила, что ей сделали экстренную операцию, которая обернулась тяжелыми осложнениями. Поющая ведущая прикована к постели, она постоянно рыдает. Меж тем поклонники знаменитости нагрянули в блог к ее бывшему жениху Давиду Манукяну.

Ольга Бузова по-прежнему плоха. Она держится из последних сил, ее молодой организм борется. Но пока безуспешно - поющей ведущей плохо. Между тем фанаты знаменитости призвали к ответу ее бывшего жениха Давида Манукяна.

Они умоляют блогера отреагировать на произошедшее с роднулькой. "Дава, поддержи Олю, пожалуйста!" - заявила одна из сердобольных девушек. Тот тут же отреагировал, ответив чаровнице смайликом в виде черного сердца.

Поклонники не унимаются вот уже несколько часов. Еще одна фанатка написала: "Вы говорите сам, что любовь так важна. Но вот Оля в больнице. Почему не забить на обиды, злость и просто не навестить человека?".

Блогер и певец, бывший жених Ольги Бузовой, Давид Манукян. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Дава опять не оставил вопрос без внимания. "Даже если я это сделаю или сделал, вы этого не узнаете", - сказал, как отрезал, молодой человек. Ведь он сам недавно перенес пластическую операцию по откачке жира и улучшению тела. Даве сделали кубики на животе. Мужчина знает, как тяжело выходить из наркоза.

Кстати, Бузова показывала букеты и подарки, которые ей принесли в больницу. Поклонники не исключают, что розы ей вполне мог преподнести бывший любовник. "Тут все ходят и говорят: «Так вкусно пахнет из вашей палаты», - поведала Оля.

Затем она показала медсестру. Женщина принесла еще один букет роз. Ольга не сообщила, от кого он, но тут же начала плакать от счастья. "Я всегда плачу", - объяснила она перепуганной медсестре, которая едва не схватилась за сердце. Она попросила именитую пациентку больше так не делать.

Потом 35-летняя артистка показала плюшевого мишку, который умеет поддерживать общение. Стоит нажать меховому другу на лапку, и он говорит: "Ты мой самый лучший друг. Погладь меня, я хороший".