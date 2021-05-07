Секс-скандалы в опере: Касьян обнажила «тылы» для мужского глянца, а Максакова разделась в соцсетях

Анна Нетребко в одной лишь короткой комбинации имитировала постельные страсти.​ Фото: "КП" Архив

В широких слоях общества принято думать, что опера в отличие от современной эстрады - вид искусства крайне традиционный, элитарный, немного скучный и, так сказать, наглухо застегнутый на все пуговицы приличий. Посему якобы не стоит ждать от этого жанра и его исполнителей ни смелых стилистических решений, ни ярких проявлений сексуального магнетизма.

Однако нужно ли говорить, насколько ошибочной покажется эта точка зрения, когда хоть немного начнешь разбираться в предмете, изучать биографии прославленных деятелей классического искусства, смотреть постановки с успехом прошедшие на театральных подмостках. Ведь там иногда творится такое, что Мадонна или Ольга Бузова в своем поведении будут выглядеть чуть ли ни пуританками. Вот только некоторые из них.

Опера в стиле НЮ

Пару лет широкую общественность возмутила опера под названием «Манон Леско», где солировала Анна Нетребко в роли прославленной куртизанки. Один из актов представления открывался «постельной сценой», где Анна в одной лишь короткой комбинации имитировала постельные страсти.

- Думаю, что Манон — это прежде всего женщина. Абсолютно не важно, какой она национальности. Она может быть совершенно разной, блондинкой, брюнеткой — не имеет значения. Важно, чтобы она вызывала у мужчин определенные эмоции: положительные, отрицательные, бурные, страстные, - говорила Нетребко о своей героине

Анна Нетребко в опере "Манон Леско" Фото: Архив "КП"

И надо сказать, что любовная линия получилось в постановке весьма и весьма натурально. Однако этот смелый перфоманс не идет ни в какое сравнение с телевизионным спектаклем «Леди Макбет Мценского уезда» 1992 года, в озвучании которого приняли участие другие легендарные для мира оперы супруги - Мстислав Ростропович и Галина Вишневская.

Там акт любви между партнерами был показан почти без всякой цензуры, стыда и одежды. Главные роли в сцене исполнили Маркета Хрубесова и Михал Длухи. А режиссировал постановку Петр Вейгл специально для германского телевидения. Сейчас же представление можно найти в ютубе исключительно с пометкой 18+.

Отметим, что просто раздеваться перед зрителями без всякого прелюбодеяния с партнерами оперные дивы начали еще раньше.

Например, в 80-е на театральных подмостках вовсю гремела опера «Саломея» по мотивам одноименного произведения Оскара Уальда, поставленная на музыку Рихарда Штрауса. Главную роль в этом действе исполнила меццо-сопрано Мария Юинг.

Поставка известна своей нетривиальной откровенностью. Дело в том, что исполняя так называемый «танец семи покрывал» - сцену, воссозданную по ремаркам автора, главные героини в конце ее оставались в только трико телесного цвета.Таким образом показывалась нагота Саломеи, которая по задумке Уальда, скидывая с себя последнее седьмое покрывало, склоняется к ногам Ирода. Юинг прервала эту добродетельную традицию – ее героиня действительно сбрасывает с себя один за другим несколько предметов одежды, а потом гордо демонстрирует зрителям свое великолепное обнаженное тело в полный рост, склоняясь к ногам сластолюбивого царя. Стоит ли говорит, что в 80-е годы неискушенная публика была буквально взорвана подобным зрелищем.

Конечно, в начале 00- х подобными сценами зрителей было удивить сложно, поэтому когда режиссер Оливер Пи ставил свою версию постановки «Сказок Гоффмана» в 2001 году, он решил полностью раздеть героиню, исполняющую механической куклы Олимпии. Сладкую арию «Пташка раннею весной вновь поет в тени лесной» девушка, ее сыграла оперная певица Патрисия Петиборн, поет полностью обнаженной.

Провокация как на сцене, так и в жизни

Впрочем, некоторые оперные примы не брезгуют провоцировать широкую публику не только на сцене, но и в жизни. Одной из таких является итальянская певица Анна Азерли. Фишкой данной исполнительницы, дававшей концерты на сценах Ла Скала и Карнеги-Холла, является публичное обнажение. Девушка любит посещать светские мероприятия в крайне провокационных нарядах или вовсе без них. Например, она смело разгуливала по улицам во время фестиваля в Каннах в одних только трусах и лифчике. Российская же публика знает Анну благодаря тому, что она разделась на Красной площади. Как утверждает певица, сделала она это в знак поддержки Владимира Путина.

- Он очень сильный и властный. Он такой интеллигентный и спортивный. У него очень много качеств, которыми обладает очень мало мужчин. В 2009 году я познакомилась с вашим президентом, пела на концерте перед ним, после чего он пригласил меня в Россию. Но тогда я не поехала. А сейчас я свободна и мечтала бы стать его женой, – щебетала тогда сладкоголосая итальянка.

Ещё один опыт эротической фотосессии Максаковой-съёмка для художника Екатерины Рождественской Фото: Instagram.com

Солистка Мариинского театра Мария Максакова тоже решила в свое время оголиться публично. Только сделала это не на улице, а на просторах своих социальных сетей. Случилось это около года назад. В самый разгар карантина. Прима пошла на смелый эксперимент и однажды представила широкой публике, уже начавшей сильно скучать дома, свою новую песню, записанную жанре «поп». Ну а чтобы трек обязательно «ушел в народ» , снабдила саунд впечатляющим видеорядом из серии своих голых фотографий.

- Пандемия любви. Моя абсолютная премьера! Первая песня собственного сочинения, — восторженно писала тогда звезда в своем Instagram-аккаунте.

Мария Максакова Фото: Instagram.com

«Девушка с обложки»

Впрочем, несмотря на то, что все представленные в этом материале певицы крайне притягательны, только одна из них удостоилась награды за свою сексуальность. Ей стала прима туринского Teatro Regio и приглашенная солистка Большого театра Светлана Касьян, исполнявшая оперы «Тоска» и «Манон Леско» (только более приличную версию) на сценах мировых театров. Пару лет назад Света украсила собой страницы журнала Maxim, став «Девушкой с обложки» наряду с красотками из Виа Гры, Верой Брежневой, Кристиной Асмус , Натальей Рудовой и многими другими покорительницами поп-сцены и прайм –тайма. Сделала это Касьян, к слову, с целью весьма благородной.

Прима туринского Teatro Regio и приглашенная солистка Большого театра Светлана Касьян Фото: Instagram.com

-У меня задача привлечь интерес к опере. И может, теперь ваш читатель вместо примитивных напевов некоторых эстрадных исполнителей захочет послушать что-то классическое. А классическая музыка не только облагораживает, она даже лечит от многих заболеваний, -заявила тогда оперная дива журналистам.

Отметим, что «Титул девушки» месяца не помешал Светлане получить и другую, еще более престижную награду. Через год после публикации в Maxim Касьян была удостоена рыцарского звания в Ватикане за заслуги в области культуры и теперь официально может именоваться «дамой Светланой». Орден Святого Сильвестра (именно этой наградой в католической столице награждают достойных мирян) был вручен диве лично Папой Римским - Франциском.