Жена Эммануила Виторгана: "Сделали из нашей Этель недоразвитого, больного на голову, ребенка"

Эммануил Виторган и Ирина Млодик Фото: Борис КУДРЯВОВ

Эммануил Виторган и Ирина Млодик в солидном возрасте отважились на рождение детей. Их дочки Этель и Клара появились на свет с разницей в год. Старшей девочке сейчас 3,5 года, а младшей в августе исполнится два. При этом знаменитые супруги останавливаться на достигнутом не намерены. Эммануил Гедеонович - многодетный отец. И он настроен самым решительным образом, заявляя о том, что и в свои 80 с хвостиком готов родить сына. Однако не все поклонники радуются за актеров.

Эммануил Виторган много лет счастлив в браке с Ириной Млодик. Супруги живут душа в душа, а их лапочки-дочки все время находятся со знаменитыми родителями. Этель и Кларочку артисты часто берут с собой на гастроли. 59-летняя мама часто обращается к публике за советами по поводу воспитания наследниц. Однако на этот раз столкнулась с жесткой критикой.

Артистка молчать не стала и ответила завистникам и злопыхателям. "Уважаемые и неуважаемые подписчики! Мною было выставлено видео нашей старшенькой доченьки Этель. Никого не трогая, просто задала вопрос: «Что детки в возрасте трех лет, по вашему мнению, должны уметь делать, расскажите о своих детках?", - начала свою гневную отповедь женщина.

Она возмущена тем, как ей ответили подписчики. "Чего только вы не написали про нашу Этель! Во-первых, многие не отвечали на вопрос, мною поставленный. Во-вторых, мягко говоря, грубо выражаясь, как говорил Аркадий Райкин, просто сделали из нашей Этель недоразвитого, заторможенного, больного на голову, распущенного ребенка!", - сообщила Ирина.

Супруга Виторгана посетовала, что люди утратили такт, воспитание и любовь к детям. "Зачем давать советы по поводу нашей доченьки, о которых вас не просили? Посмеете еще, сразу блок. Стояли бы рядом, дала была щелбан", - пригрозила она.

К слову, ранее публика напала на Эммануила Гедеоновича. Актер показал свою дочку Этель на горшке. Многие поклонники возмутились, что родители сняли дочку в столь интимный момент. "Зачем такое показывать?", "Этель вырастет, и ей будет стыдно", - написали возмущенные граждане.

Напомним, Виторган и Млодик души не чают в своих детках. Первая дочь Этель у пары появилась, когда Эммануилу Гедеоновичу было 78, а его жене Ирине - 56 лет. При этом супруга артиста уверяла, что выносила и родила ребенка сама. А вот вторая дочка Клара родилась с помощью суррогатной матери незадолго до 80-летнего юбилея актера. По слухам, новоиспеченные родители заплатили сурмаме два миллиона рублей. Младшую дочку Клару супруги назвали в честь мамы Виторгана. По словам Ирины Млодик, они решили родить еще одного ребенка, чтобы старшая не росла в одиночестве. Актер не раз говорил, что мечтает еще и о сыне. "Эмбрионов много в запасе осталось. Хотелось бы еще сына. Ну, не мальчик так пусть будут три девочки у меня", - откровенничал многодетный отец.