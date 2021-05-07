«Вулканом я выплесну всю обиду»: Манижа выпустила новый клип, где плачет и обращается к матушке-земле за помощью

Манижа.
Все меньше и меньше времени остается до старта «Евровидения-2021» в Роттердаме. И представительница России Манижа вместе с командой держит путь в Нидерланды, в то время как в Youtube новая композиция артистки «Держи меня, земля» продолжает
Клип сделан в максимально лиричном, если не сказать трагическом, ключе, с восточной интонацией, виолончелью, армянским дудуком и без присущего Маниже задора. Очевидно, это сублимация хейта, который пришлось пережить артистке в преддверии «Евровидения». Артистка исполняет песню и буквально плачет, избывая боль.
— Мы рождены землей и в минуты отчаяния, слабости, горя кидаемся к ней, припадаем сердцем, чтобы успокоить боль, найти силы, найти баланс, — сказано в описании клипа. — Она наш последний дом. И наш главный учитель: всегда можно начать с начала — пустить новый здоровый росток даже на пепелище. Она помогает осознать: все не вечно, но у нас есть шанс — жить сейчас и менять свою жизнь тоже прямо в эту секунду.
В середине клипа земля отзывается и в виде пожилых женщин приходит на помощь Маниже, утирая слезы. А затем начинает полыхать прямо под ногами певицы под слова «держи меня, земля, я повзрослею, я сумею и буду руки целовать».
В английском переводе название нового трека выглядит так — Hold Me Mother Earth — что можно перевести как «Держи меня, матушка-земля».
ТЕКСТ ПЕСНИ «ДЕРЖИ МЕНЯ, ЗЕМЛЯ»
Всею душою тебя молю: останься
Хотя бы на пару секунд.
Кружевом укрою, ноги твои омою
С дороги чужой.
Все прошу да только,
Меня коснись легонько,
И я полностью твоя.
И я навсегда твоя.
Держи меня, Земля, вулканом я
Выплесну всю обиду.
Держи меня, Земля, я в кровь собью
Босые пятки, пока добегу до тебя.
Добегу до тебя.
Глаза мои раскосые
Эх, слезы роняют острые на руки
сухие твои.
Мне солью царапают щеки,
в ушах голос твой, эх звонкий,
зовет меня, куда бы ты не шел.
Меня куда бы ты не шел.
Держи меня, Земля, я повзрослею,
Я сумею и буду руки
его целовать.
Держи меня, Земля,
Я запах его вдохну в себя
И задержу дыхание.
Держи меня, Земля,
Ой, он меня до дна, а я в ответ
Ни капли не взяла.
Держи меня, Земля,
Ой дай мне силы, воскреси
Его присутствие.
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