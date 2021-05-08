Клубника – фруктовая конфета

Представитель Роспотребнадзора Екатерина Головкова. Фото: фрагмент видео программы «Формула еды».

– Какие регионы в РФ и страны считаются рекордсменами по сбору клубники? Откуда чаще всего привозят клубнику в РФ, из каких стран или городов?

– Больше всего ягод в России выращивают в Краснодарском крае и Крыму. Если говорить о других странах, то чаще всего клубнику везут из Израиля, Египта, Турции, Испании, Азербайджана.

– На что обращать внимание при покупке клубники? Какие признаки у качественной, безопасной, спелой ягоды?

– Чтобы правильно выбрать садовую землянику, обязательно взгляните на ее цвет, хвостик и семечки – уже это позволит вам не ошибиться в выборе. Хорошая спелая клубника должна быть ярко-красного цвета. Листики на хвостике ягоды должны быть зеленые и мясистые. Это означает, что клубнику недавно (как правило, не позже, чем день назад) сорвали с грядки. Обращайте внимание на семечки на поверхности ягоды. Если они находятся в некотором углублении, то ягода максимально спелая.

Клубнику при покупке желательно понюхать – у хорошей спелой клубники должен быть сильный аромат. Как правило, он будет чувствоваться даже при приближении к прилавку.

Вопреки распространенному мнению, величина ягод зависит не от количества нитратов при их выращивании, а от сорта. А вот для пользы ягоды размер важен. Удивительно, но мелкая ягода (спелая, конечно же) куда полезнее.

– Каковы признаки порчи клубники или клубники ненадлежащего качества?

– Ягода темно-красного цвета, скорее всего, уже начала портиться – приглядитесь внимательнее к ее бочкам, и в большинстве случаев вы это заметите. Если же у клубники белый кончик, то она попросту не дозрела и будет кислить. У недозревшей клубники запах слабый и невыразительный. Еще один индикатор качества – хвостик. Пожухлые хвостики – знак того, что ягоду собрали давно, и она несвежая. Обращайте внимание на семечки, которые находятся на поверхности ягодки. Если семечки выпуклые, то она, скорее всего, не дозрела.

Опытные садоводы знают, что чем больше использовали нитратных удобрений, тем меньше будет ягод, больше листьев на кусте и, как следствие, даже появившиеся ягоды будут поражены гнилью из-за отсутствия необходимого освещения и проветривания.

– Как происходит контроль качества продажи клубники – у дорог на трассах, на рынках и ярмарках выходного дня, в супермаркетах? Где безопаснее всего покупать клубнику?

– На территории России существуют довольно строгие запреты на применение вредных удобрений. Вместе с тем эти препараты повсеместно используются при выращивании китайской, турецкой и даже итальянской клубники. Поэтому отечественная, сезонная клубника безопаснее, чем привозная импортная. Кстати, в замороженной клубнике сохраняются почти все витамины,

Роспотребнадзор обращает ваше внимание на то, что покупать ягоды без риска для здоровья можно только в магазинах, на рынках и ярмарках, где обеспечен необходимый контроль за качеством и безопасностью продукции наличием всех нужных товарно-сопроводительных документов. Покупая с автомашин на обочине дороги и в других местах несанкционированной торговли, вы рискуете приобрести продукцию, запрещенную для реализации на рынке или в магазине. Кроме того, придорожная пыль, содержащая соли тяжелых металлов и другие токсичные примеси, оседает на ягодах и ее трудно смыть. Попадание токсичных элементов в организм человека, особенно ребенка, может привести к необратимым нарушениям в работе печени, почек, головного мозга, желез внутренней секреции.

– Как правильно мыть клубнику, когда вы принесли ее домой?

– Плоды спелой клубники в подавляющем большинстве случаев бывают загрязнены землей. Употребление немытых или небрежно вымытых ягод может привести к заражению кишечными инфекциями, паразитарными заболеваниями. Мыть ягоды надо непосредственно перед употреблением. Если вы не планируете есть ягоды в день приобретения, уберите их в холодильник без предварительного мытья. Срок хранения мытой клубники значительно сокращается.

Вот несколько советов:

– Перед мытьем ягод не удаляйте зеленые листья чашечки и стебель.

– Высыпьте клубнику в большой чистый дуршлаг. Не нужно замачивать ее в воде.

– Промойте ягоды под струей чистой проточной воды.

– Подождите минуту, пока стечет вода.

– Аккуратно промокните вымытые ягоды бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу.

– Можно вымыть ягоды с использованием слабого уксусного раствора: добавьте в воду немного виноградного или яблочного уксуса (столовая ложка на литр) или специального средства для мытья фруктов и овощей. Ягоды поместить в емкость с приготовленным раствором на 3–5 минут, затем тщательно ополоснуть под струей проточной воды. Такой способ обработки избавит клубнику от остатков песка и земли, в которых могут находиться яйца гельминтов, предотвратит порчу и увеличит срок хранения в холодильнике.

– Замачивать ягоды на длительное время не рекомендуется. В результате они теряют вкус и аромат, быстрее портятся.

– Клубнику называют фруктовой конфетой. Калорийна ли она и может ли входить в рацион диетического питания?

– Калорийность клубники составляет 41 ккал на 100 г продукта. Благодаря низкой калорийности она является активным ингредиентом диет и разгрузочных дней. Если любой прием пищи заменить на порцию клубники, то польза для фигуры будет очевидна.

В клубничном варенье витаминов практически нет, но при этом большое количество сахара. Так что важно правильно выбрать не только ягоду, но и способ заготовки. Замороженные ягоды сохраняют практически все витамины и микроэлементы.